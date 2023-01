Wrestler Abraham Lincoln: Budoucí prezident se popral s členem místního gangu

Abraham Lincoln byl šestnáctým prezidentem USA. Známe jej jako prvního republikána, který se postavil do čela státu, a to v období války Severu proti Jihu, tedy v čase americké občanské války. O tom, že by z něj měl být jednou vůdce vojsk, a dokonce prezident Spojených států amerických, ale jako dítě rozhodně nesnil.

Budoucí prezident byl chudý syn bohatého otce

I když měl jeho otec poměrně velký majetek, Abraham v žádném luxusu nevyrůstal. Navíc brzy přišel o matku, a tak se ve svých čtrnácti letech raději začal protloukat životem sám, než aby zůstal závislý na otci. Během dalších let se živil jako dřevorubec, lovec, poštmistr, obchodní pomocník, lodivod a samozřejmě také jako voják. Po celou dobu se sám vzdělával, a to doslova od píky – od prvních písmenek až po studium zákonů. Stal se z něj dokonce jakýsi neoficiální soudce v sousedských sporech.

Zápasník, do kterého bychom to neřekli

Kromě toho všeho byl ale muž, který později stanul v čele celých Spojených států, také velmi dobrým sportovcem. Kdo by vzhledem k jeho zdánlivě chabé konstituci hádal atletiku, velmi by se mýlil. Mladý Abraham Lincoln se věnoval wrestlingu, a to více než dobře. Ze tří stovek zápasů, kterými prošel během dvanácti let, prý prohrál jen jednou – kdo další se může takovými úspěchy pochlubit? Přestože při svých 180 centimetrech vážil 80 kilogramů, mohlo jeho tělo působit poměrně křehce. Práce v lesích a na farmách jej ale posílila natolik, že se mohl postavit téměř komukoliv.

Výzva od neporazitelného, kterou nemohl odmítnout

Budoucímu prezidentovi bylo pouhých jednadvacet let, když se jako docela obyčejný prodavač v New Salemu setkal s výzvou, kterou mohl jen těžko odmítnout. Již jako známý wrestler dostal nabídku utkat se s členem místního gangu Jackem Armstrongem, který měl pověst neporazitelného zápasníka.

Co zbývalo? Abraham na výzvu kývl a smlouva byla podepsána. Pro místní obyvatele šlo doslova o boj dobra se zlem, protože „Abeho“, tedy mladého Lincolna, znali jako dobrého mladíka, zatímco Armstrong patřil ke skupině, která doslova terorizovala celé okolí. Je tedy zřejmé, na čí straně byly sympatie. A stalo se, jak si lidé přáli. Zvítězilo dobro a Armstrong odešel zostuzen porážkou. To mu však paradoxně nezabránilo v pozdějším sblížení s vítězem zápasu. Lincoln o několik let později svého soupeře dokonce obhajoval při jednom ze soudních řízení.

Jediná porážka – podcenil soupeře

Když už se zdálo, že Abeho Lincolna nemůže porazit vůbec nikdo, přišel souboj se šampionem Lorenzem Thompsonem. V té době byli oba pánové ve vojenské uniformě, a tak se rozhodli ukrátit si čas mezi boji uprostřed války a přijít tak na jiné myšlenky. I když se to může zdát paradoxní, bylo to pro ně osvěžení. Abraham ale tentokrát svého soupeře podcenil, stejně jako jeho kdysi podcenil Armstrong. Zápas jednoznačně vyhrál Thompson a pro budoucího prezidenta to byla první (a také poslední) zkušenost s wrestlingovou prohrou.

Nebyl jediný prezident-wrestler

Zápas, jak se zdá, byl obecně oblíbeným sportem budoucích amerických prezidentů. Do stejné party s Lincolnem bychom tak mohli zařadit i George Washingtona, Andrewa Jacksona, Chestera A. Arthura, Ulyssesa S. Granta, Zacharyho Taylora či Theodora Roosevelta. I když se jistě snažili, jak nejlépe dovedli, na úspěchy Abrahama Lincolna nedosáhl žádný z nich.

Zdroj: History, Blackbeltmag, wikipedie, V nejtěžších chvílích Unie (V. Chabr)

