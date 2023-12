Za Fialy je levněji než za komunistů: Dokonce i za elektřinu platíme méně

Jen pro úplnost si povězme, že od sametové revoluce nebyl v Československu a České republice nikdo popraven z politických důvodů, nikdo nezemřel při pokusu o přechod hranice a lágry a koncentráky neexistují. Dokonce ani nikdo nebyl odsouzen v politických procesech, což se bývalému režimu „povedlo“ u zhruba čtvrt milionu osob, kterým zničil životy jen proto, že se znelíbili straně nebo byli jinak „nebezpeční“.

Když se rozhlédneme po světě a vezmeme si na pomoc Černou knihu komunismu, tento vražedný režim má na svědomí například v Číně 65 milionů mrtvých, v Kambodži 2 miliony mrtvých atd. Pokračovat bychom mohli hodně dlouho, až bychom se dostali na celkové číslo 94 350 000 zmařených lidských životů kvůli socialistické ideologii. A fakt chce ještě někdo tvrdit, že za komunistů bylo lépe?

Bereme víc než za komunistů

Vraťme se tedy ještě do socialistického Československa. A pro filuty, kteří porovnávají tehdejší životní úroveň s dnešní a vykřikují cosi o Fialově drahotě, přepočítejme pár cen. Kdyby totiž tito lidé chtěli zapřemýšlet, zjistili by, že v jejich milovaném režimu bylo naopak žití dražší, než je dnes (nechme úplně stranou fakt, že jen málokdy člověk mohl koupit to, co opravdu chtěl).

1989 2022 nyní levnější o Průměrný plat 3170 Kčs 40 777 Kč Mouka hladká 4,20 Kčs 22 Kč 60 % Pivo 2,50 Kčs 11,20 Kč 65 % Těstoviny 1 kg 10,40 Kčs 72 Kčs 45 % Brambory 1 kg 1,6 Kčs 16,40 Kč 20 % Máslo 250 g 10 Kčs 53 Kč 60% Kuře chlazené 1 kg 30 Kčs 80 Kč 80% Kalhoty 370 Kčs 1640 kč 65 % Benzin 1 l 2,80 Kčs 36 Kč 65 %

Ano, pivo opravdu svého času stálo dvě kačky a rohlík čtyřicet haléřů. Nedokazuje to ale vůbec nic. Podle dat Českého statistického úřadu a webu zakomunistu.cz je jasné, že mzdy jsou po čtyřiatřiceti letech od „sametu“ čtrnáctkrát vyšší, ovšem ceny oproti roku 1989 vyskočily jen sedminásobně.

Data hovoří jasně

Na webu zakomunistu.cz je podrobně zpracované, kolik jednotlivé položky stály v roce 1989 a za kolik je pořídíte dnes. Vše je přepočítané dle jasného klíče, data jsou z oficiálních statistik Českého statistického úřadu, České národní banky a publikací Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ceny tenkrát a dnes jsou přepočítávány podle mediánu příjmů, případně podle průměrné mzdy. V obou případech je to však naprosto relevantní postup, který srovnává dvě období. Mnoha lidmi stále milovaní komunisté z toho vůbec nevycházejí dobře. Někdo sice může namítat, že dnes má hrstka vyvolených astronomické mzdy a „kazí“ tak průměr, jenže stejně to bylo i dřív, kdy si vrcholní bolševici hrabali do kapes. Zkrátka průměr je průměr, ten nikdo „neočůrá“ dnes ani tenkrát.

Mnohem levnější elektřina

Při pečlivém studiu dat a informací zjistíte, že již zmíněné pivo a rohlík byly při porovnání platů tehdy a dnes za komunistů dražší, dnes si jich za průměrnou mzdu koupíme víc. Stejně tak všechny druhy masa, mléko, máslo, rýže, brambory, olej, pohonné hmoty atd. Zase bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho a neustále dokola bychom zjišťovali, že komunisté občany Československa nejen vraždili ve velkém, ale také z nich sdírali kůži, pokud jde o ceny v obchodech.

Dokonce i v posledních měsících tolik probíranou elektřinu dnes pořídíme levněji. Údaje Hospodářské komory totiž ukazují, že cena za 1 kWh v roce 1989 byla 0,48 Kčs. Při tehdejší průměrné mzdě 3 170 Kč jste tedy mohli teoreticky pořídit 6 604 kWh elektřiny. Průměrná cena silové elektřiny v říjnu 2023 činila cca 3,58 Kč/kWh, což znamená, že při průměrné mzdě 43 193 Kč si člověk může koupit 12 065 kWh.

Co dál? Raději už nic. Autor tohoto článku chápe, že mu zase přijde řada duchaplných mailů a urážek. Nicméně kdo chce znát pravdu, může se ji dnes dozvědět. Jednoduše proto, že už opravdu nežijeme za komunistů...

Zdroje: redakce, ČSÚ, Hospodářská komora, mesec.cz, zakomunistu.cz, Černá kniha komunismu

