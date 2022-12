Domácí kombucha: Jednoduchý nápoj, kterým můžete podpořit vaše zdraví

Kombucha je přírodní, šumivý nápoj, který se vlivem fermentace, díky které vzniká, stává zdrojem tělu prospěšných probiotik a může nám tak pomoci v oblasti trávení. Pravidelným užíváním kombuchy, zejména v kombinaci se zeleným čajem, snižuje toxicitu jater.

Pozitivní účinky na vaše zdraví

Kombucha v sobě obsahuje tělu prospěšná probiotika. Ta dodávají vašim střevům tzv."zdravé bakterie". Je prokázáno, že tyto bakterie napomáhají správnému trávení, léčbě zánětů v těle a mohou mít i vliv na hubnutí.

Antioxidanty, které kombucha obsahuje jsou zároveň známy pro svoji schopnost zmírnit proces stárnutí.

Zároveň má kombucha pozitivní vliv při léčbě cukrovky, jak prokázal test u diabetických potkanů.

Kombucha obsahuje řadu tělu prospěšných látek - minerály, vitamíny, enzymy a aminokyseliny, jak uvádí i farmaceut PharmDr.Tomáš Arndt.

V neposlední řadě má kombucha vliv na správné fungování imunitního systému.

Recept na domácí kombuchu

U kombuchy se často setkáváme se záměnou za druh houby. S tou však má společný pouze vzhled. Kombucha je soužití prospěšných bakterií a kvasnic. Po pořízení základní kombuchy se pusťte do samotné přípravy nápoje. Ideální volbou je zelený nebo černý čaj, tedy takový, který v sobě obsahuje co nejméně chemikálií.

Připravte si větší nádobu na několik litrů nápoje a zhruba 1 litr vroucí vody, do které nasypte vámi zvolený čaj. Čaj sceďte a oslaďte, následně dolijte studenou vodou (na poměr 4 litrové nádoby to budou zhruba 2 litry studené vody). Jakmile se vám čaj takto ochladí, vložte do nápoje kombuchu a následně nádobu přikryjte ubrouskem a řádně zagumičkujte.

Kombucha musí projít procesem fermentace, je tedy vhodné ji nechat odležet zhruba dva týdny. Po této době vzniklý nápoj přelijte do nové nádoby a nechte ještě několik dnů odležet. V této fázi můžete dochutit kořením nebo libovolným ovocem.

Chuť, která vás bude bavit

Pokud nápoj stále nechutná podle vašich představ, je to naprosto normální. Původní nasládlá chuť kombuchy se začne přetvářet do nakyslé, až octové. Stačí však vydržet dalších pár dnů, než kvasinky spotřebují dostatek cukru. Původní nálev z kombuchy je spíše „startovní fází". Celý proces přípravy kombuchy opakujte, ovšem s tím rozdílem, že do ochlazeného čaje nevkládáte původní „houbu“, ale tzv. dceřinou kombuchu, která v průběhu dnů vznikla. Zároveň čaj dolijte i částí prvního nálevu.

Tento proces můžete opakovat několikrát. Dejte ovšem pozor, abyste nápoji dopřáli dostatek času na jeho dozrání a fermentaci. Po několika týdnech trpělivosti dosáhnete kýžené chuti pro konzumaci. Ať už si kombuchu budete vychutnávat takto s čajem, nebo ji využijete na ochucení dalších nápojů.

Zdroje: kitchenette.cz, cajovebedynky.cz, sci-food.cz

