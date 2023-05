Tipy, kde se v Itálii zastavit cestou k moři. Za levné ceny

K vodě

Gardské jezero není jen symbolem regionu, ale celé Itálie. Luxusní hotely se střídají s kempy, k dispozici je nabídka nepřeberných možností sportovního vyžití i relax s vínem a zábava pro děti. Za „vše v jednom“ se ale platí.

Zajímavou alternativou jsou dvě menší jezírka nedaleko slovinských a rakouských hranic. Zátiší s vrcholkem hory Mangart (2 667 m), který je po většinu roku zasněžený, bere dech. Přírodní park Laghi di Fusine je perfektní místo pro pěší turistiku. Nenáročné a dobře značené stezky jsou z velké části ve stínu a s výhledem na hory. S dětmi můžete absolvovat kratší okruh kolem jezer. Patříte-li ke zdatnějším turistům, vydejte se do okolních kopců. Sella Colrotondo vám nabídne krásné výhledy na jezera, údolí i horský masiv.

Cesta kolem jezer není vhodná pro dětské kočárky. Pokud už chcete vyrazit s malými dětmi, které si co pár desítek metrů stěžují na bolest nožiček , zvolte radši krosnu nebo nosítko.

Jedinou nevýhodou je slabá obslužnost. K restauracím je to většinou pár stovek metrů mimo trasu. Jediný stánek s občerstvením je u dolního jezera. Hned za hranicemi se stavte v turisticky vyhledávaném Tarvisiu, doplňte zásoby a u břehu si udělejte piknik v trávě.

Jak se sem dostat:

Při cestě do Itálie se nejčastěji projíždí skrz dálniční tunel Karavanky (průjezd je zpoplatněný, stojí 7,80 eur). Od exitu na městečko Tarvisio se k jezerům dostanete do třiceti minut. Ve Fusine Valromana odbočte na silnici SS54 až k parkovišti Schicchizza. Pak jen lesní cestou Sentiero Rio del Lago do cíle.

Jezera jsou přístupná celoročně, ale v zimní sezóně Julské Alpy zapadají sněhem a cesta je náročná. Ideální je návštěva mezi květnem a koncem října.

Za historií

Turín, Milán, Benátky. Trojice nejlákavějších italských měst. Cestou na dovolenou ale míjíte spoustu těch menších, která také stojí za vidění a ukrývají v sobě spoustu pokladů.

Cestou k moři projedete kolem Udine. Stotisícové město leží hned u dálnice a je první ochutnávkou italské kultury, historie a kuchyně. Je plné kaváren, bister a restaurací, kde poškádlíte chuťové buňky. Zdražování se na jídelních lístcích prozatím neprojevilo. Bez potíží se najíte za 14 eur (350 Kč). Neperlivá voda je tu navíc většinou zdarma.

Co můžete vidět v Udine:

Město má historické centrum, památky si ale bez lidí nevyfotíte. Mimo místních je tu dost turistů ze Slovinska a Rakouska, pro které je Udine příjemným zpestřením.

Piazza della Liberta

Loggia del Lionello

Loggia di San Giovanni

Torre dell’Orologio

Castello di Udine

Cattedrale di Santa Maria Maggiore

Palazzo Arcivescovile

Mercatovecchio

Do centra se nedostanete autem. To je třeba nechat o pár ulic dál. Parkování ale není problém. Je tu dostatek volných míst i v pracovní dny, stání u obchodních domů nebo supermarketů nebývá časově omezené a mezi domy na sídlištích nejsou zóny. Ale pozor – Italové parkují natěsno.

Jak se sem dostat:

Itálií budete zřejmě projíždět po dálnici E55. Držte se na ní až ke sjezdu do Udine a pak následujte směrovky k centru. Od hranic s Rakouskem je to zhruba 100 kilometrů.

V příštím dílu seriálu Levné cesty po Evropě se vydáme na Kypr.

