Bojíte se rádi? Jestli ano, tak jsou tyto nové filmy a seriály právě pro vás

Toto jsou ty nejlepší z nich.

Squid game (Hra na oliheň)

Tento brutální korejský seriál se na Netflixu objevil teprve minulý měsíc a už je jedním z nejúspěšnějších seriálů této platformy. Je o dystopické herní show, kde o výhru soutěží 456 účastníků. Na výherce čeká obrovská suma peněz, ale žádná z částí této hry není jednoduchá a když prohrajete, zemřete.

Počet epizod: 9

There's Someone Inside Your House (Máš někoho doma)

Snímek je natočen podle stejnojmenného románu Stephanie Perkinsové There's Someone Inside Your House. Hrdiny jsou školáci, kterým jde někdo po krku s cílem odhalit jejich nejtemnější tajemství.

Délka: 96 minut

Midnight Mass (Půlnoční mše)

Půlnoční mše je nejnovější hororový seriál od tvůrců Domu na kopci.

Příchod charismatického kněze do malého ostrovního městečka má za následek sérii nevysvětlitelných jevů, které nahánějí husí kůži.

Počet epizod: 7

The Chestnut Man (Kaštánek)

Tento dánský psychologický thriller začíná objevem ženy, která byla brutálně zavražděnana na dětském hřišti. Jediným vodítkem je malá figurka vyrobená z kaštanů, zanechaná vedle jejího těla.

Počet epizod: 6

You (Ty) – třetí série

Třetí série tohoto seriálu, ze kterého vstávají vlasy na hlavě, zobrazuje další životní etapu jeho hlavních hrdinů. Joe a jeho rodina se přestěhovali do klidného městečka v severní Kalifornii a vypadají jako reklama na dokonalou rodinku. Tato představa je ale od pravdy hodně daleko...

Počet epizod: 10

