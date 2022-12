Unesená Elizabeth prožila měsíce hrůzy, policie jednala příliš opatrně. Hlavní roli v záchraně sehrála její desetiletá sestřička

K velkému neštěstí v rodině Smartových, která v té době žila v Salt Lake City, došlo brzy ráno 5. června v roce 2002. Tehdy se do jejich domu vloupal Brian David Mitchell, tulák, pouliční kazatel a také příležitostný pomocník, kterého si místní najímali na práci kolem svých domů. To samé udělal i Elizabetin otec Ed, který si svoje rozhodnutí jistě poté dlouho vyčítal. Svého pomocníka poznal ale pod smyšleným jménem Emmanuel a již v té době viděl, že je jeho mysl upřena k Bohu asi víc, než je běžné. “Emmanuel” ale pracoval dobře a podle pozdější výpovědi Elizabetina otce se jevil jako tichý, spíš do sebe uzavřený člověk. "Když jsem s ním byl nahoře na střeše, nemohl jsem to tušit. Byl tak tichý. Mluvil tak jemně. Nikdy jsem si nedokázal představit, že by v něm bylo takové zvíře," řekl po Elizabetině návratu její otec Ed o Mitchellovi pro ABC News.

"Raději buď zticha a já ti neublížím," řekl podle malé Mary únosce její starší sestře Elizabeth před tím, než ji vyvedl z pokoje.

Únos jako z televizního seriálu

Samotný únos se odehrál jako podle scénáře kriminálního filmu. Mitchell vlezl oknem přímo do ložnice, v níž spala Elizabeth a její mladší sestra Mary Katherine. Ta se ve chvíli, kdy byl muž v jejich pokoji, sice probudila, ale pohotově se rozhodla předstírat spánek. Věřila, že jí to pomůže v záchraně, což se také potvrdilo. Navíc mohla policii později navést na správnou stopu, která po devíti měsících policisty dovedla až na místo, kde byla Elizabeth vězněna.

Nebezpečný chlupatý muž

Jak se děsivá chvíle podle malé Mary odehrála? „Do pokoje přišel asi třicetiletý bílý muž vysoký asi jako bratr, měl světlé oblečení a klobouk,“ popsala Mary v první chvíli únosce. To se ale později ukázalo spíš jako výsledek zmateného vystresovaného myšlení malého dítěte, protože Mitchell se do pokoje vkradl v tmavém oblečení s kšiltovkou na hlavě a nebylo mu třicet, ale bezmála padesát let. Co by ale kdo mohl chtít od vyděšeného malého děvčátka. Nicméně další údaje už byly důležité a přesnější. Policie se dozvěděla, že muž byl neobyčejně chlupatý na rukou, že Elizabeth vyhrožoval nožem, kterým ji plánoval minimálně zranit, když s ním neodejde dobrovolně. Podle Mary ale také své oběti pošeptal, že pokud bude poslouchat, neublíží jí. Podle Mary byl únoscův hlas klidný a měla pocit, že jej už někdy slyšela - jen si nemohla vybavit kdy a kde.

Strach byl větší, než mohla Mary zvládnout

Když Mitchell s její sestrou odešli, chtěla Mary jít hned do ložnice rodičů a vše jim říct, ale bála se natolik, že raději zůstala ještě nějakou dobu schovaná. Později se odhodlala vyjít z pokoje, ale rodiče se nejdřív domnívali, že se to malé dívce jen zdálo. Přesvědčila je až prázdná Elizabetina postel a poškozená síť v okně. Nastalo pátrání, do kterého se v následujících dnech zapojovalo pravidelně na dva tisíce lidí z okolí, ale bezvýsledně.

Později se ukázalo, že tou dobou byla unesená dívka držena v horách blízko domova spolu s Mitchellem a jeho ženou Wandou Barzeeovou, ale pomoci se jí v té chvíli nedostalo. Místo toho byla přivázána řetězem ke stromu, mohla se pohybovat jen kolem svého stanu a navíc byla donucena provdat se za Mitchella, který vyznával víru, umožňující mnohoženství.

"Říkala, že až do srpna strávila měsíce přímo tady v horách. Nemůžu tomu uvěřit," přiznal otec.

Následovalo první znásilnění a po něm ještě mnohá další, často pod vlivem alkoholu, který musela z donucení pít i Elizabeth, kterou únosce se ženou překřtili na Ester. Šílený Mitchell věřil, že je ztělesněním anděla, jenž má za úkol bojovat proti Antikristu. V tom mu měly pomoci i jeho panenské manželky a Elizabeth byla jen první z nich. Následovaly by další, kdyby se nepodařilo Mitchella a Wandu později najít, usvědčit a potrestat.

Ztratila veškeré naděje

Nebohou dívku se nedařilo najít, ačkoliv se několikrát musela se svými únosci dokonce vydat přímo do města. Jednou se dokonce s Mitchellem a jeho ženou vydala do místní knihovny, kde se její věznitelé rozhodli prozkoumat možnosti stěhování do jiného města. Přišli sem všichni zahalení včetně větší části tváře, což se pracovníkovi knihovny zdálo podezřelé, a proto přivolal policii. Byla by to ideální možnost, aby se Elizabeth dostala na svobodu, ale Wanda jí pod stolem stiskem nohy jasně dala najevo, že promluvit zkrátka nesmí.

“Cítila jsem, že jsem ztratila veškerou naději,“ vzpomínala Elizabeth na bezvýchodnou situaci v knihovně.

"Byla jsem na sebe naštvaná, že jsem nic neřekla, že jsem nevyužila svoji šanci, která byla tak blízko. Zlobila jsem se na policistu, že netlačil víc na odpovědi a prostě odešel,“ popsala dívka svoje tehdejší pocity. Strážníkovi bohužel stačila odpověď, že jejich oblečení vychází z náboženských pravidel. To vše se událo ještě v době nejaktivnějšího hledání unesené dívky, v létě roku 2002. Už v září se ale musela se svými trýzniteli stěhovat do San Diega a potom ještě několikrát do různých táborů.

Konečně zlomový okamžik...

Po několika měsících od únosu přišel okamžik zlomu, kdy si malá Mary náhle uvědomila, odkud zná hlas, který osudné noci zaslechla, když předstírala, že spí. Byl to právě onen pomocník, jehož její otec najal na pomoc s opravou střechy. Rodina vše oznámila policii a ta s jejich pomocí nechala vypracovat jeho přibližný portrét. Zdál se ale natolik obecný, že se rozhodli jej nešířit v obavě z mnoha a mnoha falešných stop, které by stejně nemohli všechny prověřit. K jeho zveřejnění došlo až o několik měsíců později, v únoru následujícího roku. Jak se ukázalo, měli to policisté udělat dříve. Téměř okamžitě poté, co byl Mitchellův portrét odvysílán v televizi, přihlásili se svědkové, kteří “rodinu” s tímto mužem viděli. A vědět dali i samotní jeho příbuzní. Pak už šlo vše ráz na ráz - během několika dní byli Mitchell a jeho žena zatčeni a Elizabeth se mohla vydat domů k rodině.

Na měsíce plné úzkosti, bolesti a strachu ale nikdy nezapomene.

Dnes se Elizabeth Smartová věnuje osvětě pro bezpečnost dívek, založila program sebeobrany pro ženy a dívky s názvem Smart Defense.

V minulosti se také účastnila jako misie pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Paříži.

Ve Francii si také našla svého manžela, s nímž má tři děti, narozené v letech 2015, 2018 a 2019.

Pracuje jako komentátorka pro stanici ABC News.

Zdroj: Biography, CBC News, ABC News, en.wikipedia

