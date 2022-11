Lukáš Pollert: Šašek, nebo bojovník za pravdu? Hlásal nesmysyl o covidu, na Putinovy kecy zatím neskočil

Psal se rok 1992 a v Barceloně se bojovalo o zlatou medaili z vodního slalomu. Na prvních dvou místech po první jízdě figurovala dvojice Jacky Avril a Jon Lugbill. Pollert byl třetí, ale bezchybnou druhou jízdou se posunul na první místo a stal se olympijským vítězem. Završila se tím jeho sportovní kariéra, při které navíc dokázal vystudovat lékařskou fakultu. Výkonnost si udržel do další olympiády v Atlantě, kde dojel druhý.

Pak na přelomu tisíciletí pověsil pádlo na hřebík a naplno se začal věnovat lékařské praxi v nemocnici v Motole. Upozornil na sebe ještě tím, že obě své medaile z olympijských her prodal za 150 tisíc a peníze věnovala nadaci Drop In. Od té doby plnily média jen pozitivní příběhy o lékaři, který toho hodně dokázal ve sportu i profesním životě a věnuje se záchraně životů.

Okrajové snížení populace covidem

S příchodem covidové pandemie se ale začaly věci měnit. Pollert se postavil do tábora těch, kteří zpochybňovali účinky očkování i samotnou existenci nemoci covid. „Nakonec se ukáže, že se vlastně nestalo skoro nic. Obecně vzato, ve světě, kde se naprosto neúnosně přemnožil jeden druh primátů, jemuž se podařilo už téměř dokonale zlikvidovat ostatní formy života, došlo k okrajovému snížení jeho populace - v této chvíli to jsou necelé 3 promile." Za tento výrok zveřejněný na twitteru dostal od Českého spolku skeptiků Sisyfos cenu Bludného coviďáka. Tu dostaly takové persony jako Soňa Peková, Roman Šmucler nebo Tomáš Zima. Všechno lékaři, lidé s titulem, přesto ohledně covidu šířili neověřené a velmi podivné teorie.

SPD ve vládě, covid zmizí

Na Pollertovy tweety na názory se odvolávali na sociálních sítích nejrůznější dezinformátoři a covidoví blouznivci. Stal se od té doby miláčkem Parlamentních listů, které mu dávaly obrovský prostor pro jeho pomýlené názory. Ukázal se také jako příznivec Tomia Okamury, když vyslovil názor, že pokud by byla SPD ve vládě, covid by prostě zmizel. A nejen to, podařilo by se zastavit Green deal, proti kterému Pollert rovněž mohutně brojí.

Když mě zrovna něco napadne

Nejen covid se ale stal jeho parketou, také LGBT komunita, o které prohlásil, že jde o slepou vývojovou větev, která zde již dlouho nebude. O ženách zase řekl, že se kvůli svým vlastnostem nemůžou mužům nikdy vyrovnat a že feminismus vzniká z frustrace žen, které nedostatečně chápou ženské schopnosti a chtějí dosáhnout mužských cílů. Sám pak k těmto svým různým tweetům řekl pro irozhlas: „Příspěvky dávám ad hoc, když mě zrovna něco napadne.“

Rusku nevěřím

Je otázkou, proč lékaře, úspěšného sportovce a otce šesti dětí napadají takové věci. Snaha šokovat? Neustále něčím zaujímat, při vědomí toho, že běžná pravda je nudná a větší pozornost vzbuzují bláboly a pitomosti? Instinktivní puzení být v opozici vůči všemu, nebo jen snaha vybudovat si své vlastní auditorium a stát se znovu celebritou? Nebyl by první ani poslední, podobné opium mediální pozornosti do sebe nasávají i daleko těžší váhy bývalým prezidentem Klausem počínaje a kdysi známým sociologem a nyní šiřitelem bludů na Parlamentních listech Janem Kellerem konče.

Pollertovi je alespoň nutné připsat ke cti, že nenasedl na proruskou a protiukrajinskou notu, což je manévr, který jinak učinila drtivá většina proticovidových aktivistů. „Rusku nevěřím. Máme s ním stejné zkušenosti jako Ukrajina,“ napsal v březnu na twitteru. Za tento tweet se na něj pochopitelně sesypala spousta negativních komentářů a dá se předpokládat, že to bylo od stejných lidí, kteří ho předtím velebili za jeho výroky o covidu. Tak už to dnes na sítích chodí, miláčkem davů se člověk může stát přes noc a stejně rychle může o tuto přízeň přijít.

