Naplněné proroctví pro Radka Brzobohatého: Třikrát musel hledět smrti do očí

F. L. Věk, Ludvík v ikonickém filmu Ucho, nadporučík Král čili Adolf Opálka v Atentátu z roku 1964 nebo třeba statečný sedlák František ve filmu Všichni dobří rodáci, to jsou role, které podle jeho vlastních slov Radoslavu Brzobohatému navždy utkvěly v paměti více než jiné. V divadle to pak byly role ve hrách Král Krysa nebo Macbeth. My ostatní si do tohoto výčtu jistě doplníme mnoho a mnoho dalších rolí ve filmech, televizních inscenacích a seriálech i ty, které ztvárnil na jevišti. Však jej také diváci (a hlavně divačky) náležitě obletovali, jak prozradil mimo jiné v pořadu Karla Šípa Všechnopárty.

Ahoj holky!

Jak probíhaly odchody Radka Brzobohatého po představení z divadla, když na něj před vchodem čekaly zástupy ctitelek? „Bylo takové období, kdy jich tam bylo dost, ale já jsem to v podstatě nevnímal, nejsem ten typ. Já jsem je pozdravil, řekl jsem ‚Ahoj holky‘ a šel jsem dál. Ony tedy potom šly za mnou, asi polovina. Bylo to v období kolem roku 1966, kdy šla v televizi Cesta řeky k moři. Tehdy mi všechny ženské začaly říkat Martine (podle té role),“ přiznal Radoslav Brzobohatý s humorem, který byl pro něj příznačný.

Se ženami to měl těžké

Ostatně právě zájem mnoha žen stál prý i za jeho rozvody, nejprve s Jarmilou Kolářovou, kterou si vzal těsně po studiích, a později i s Jiřinou Bohdalovou, která mu jeho záletnictví nemohla dlouho odpustit, a jak rozvod, tak i následující roky nebyly pro bývalé partnery vůbec veselé. Ještě v průběhu manželství se slavnou herečkou ale mohl Radek Brzobohatý dokonce třikrát přijít o život, přesně tak, jak mu to předpovídal režisér Vojtěch Jasný.

Strašné proroctví

Podle režisérova proroctví měl herec jednoho dne dokonce třikrát málem stanout před Nejvyšší autoritou, tedy dostat se až na samý práh smrti. Kdo by ale takovému povídání věřil? Třikrát za jediný den… Jenomže Vojtěch Jasný měl svoje proroctví podložené vědou, jak ve svém posledním rozhovoru pro Lidovky vysvětlil sám herec. „On byl opravdu schopný na základě rovnic o několika neznámých vypočítat postavení planet ve vztahu k Měsíci a podobné astronomické zákonitosti.“ Režisér Radku Brzobohatému nejprve svoji děsivou předtuchu zamlčel, ale později hercově naléhání neodolal a přiznal: „Tož, Radošu, až se ti bude blížit čtyřicítka, tak během čtyřiadvaceti hodin zažiješ tři okamžiky, při nichž budeš mít jen dvanáctiprocentní šanci, že z nich vyvázneš živý.“ Kdo by takové předpovědi věřil?

Nemožné se stalo skutkem

Pak ale přišel listopad roku 1971 a s ním osudový den, po němž už Radek Brzobohatý Vojtěchu Jasnému určitě věřil každé slovo. Co se tehdy stalo? Nejprve začala hořet jeho chalupa, kam se herec ještě vrátil, aby zachránil drahocenné lyže, které mu v tu chvíli musely být cennější než vlastní život. Od smrti v plamenech jej v tu chvíli dělily jen sekundy, protože jakmile se dostal z domu ven, propadl se v chatě strop. To by jistě byl hercův konec.

Vlak a kolo – byl to zázrak?

Zatímco chalupu zachraňovali hasiči, vydal se Radek Brzobohatý ke známému s prosbou o pomoc. Snad vlivem velkého stresu přehlédl vlak, blížící se k přejezdu ve stejnou chvíli jako on sám. Bylo to tu podruhé – tentokrát chyběly k jisté smrti jen centimetry. A třetí útok osudu, který se toho dne skutečně snažil naplnit režisérovo proroctví? Jistě bychom za něj mohli považovat nehodu, která se stala o několik hodin později na cestě domů, kdy autu, v němž hvězdný herec cestoval, upadlo kolo. Jen velkou shodou šťastných náhod nedošlo na smrtelnou nehodu. Jak to tedy se záhadami života, které si někdy raději nechceme ani přiznat, doopravdy je?

Zdroj: autorský text

KAM DÁL: Herečka Obermaierová z Ulice otáčí kvůli složenkám: Co dřív nechtěla dopustit, teď hraje bez řečí.