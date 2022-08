Plastický chirurg Jan Měšťák: Klientka chtěla do implantátu popel svého zesnulého psa, říká a přidává další zážitky

Jen málokdo někdy nepomyslel na to, čeho by byla plastická chirurgie schopna na jeho těle. Plastičtí chirurgové se tak mnohdy setkávají s představami, které bohužel nemají s docílitelnou proměnou nic společného. Docent Jan Měšťák je právem považován za jednoho z nejerudovanějších plastických chirurgů u nás.

Za svou dlouholetou praxi stihl nasbírat zkušenosti všude po světě, pro jednu z nejpodivnějších klientek však nemusel daleko. „Jednou za mnou přišla na konzultaci sedmdesátiletá paní. Byla to bezdomovkyně z Příkop, kterou jsem často potkával cestou na kliniku, která v ulici sídlí. Prosila mě, abych jí odoperoval obličej. Chtěla vypadat mladší, protože se chtěla vdávat,“ vypráví s úsměvem přednosta kliniky doc. MUDr. Jan Měšťák.

Rád nosil dámské prádlo

MUDr. Libor Kment pro změnu musel jednomu klientovi odoperovat nepohodlné implantáty. „Kdysi za mnou přišel chlapík, vysokoškolsky vzdělaný, s rodinou a dětmi. Jeho problém byl, že si kvůli svému koníčku nechal voperovat prsní implantáty. Nosil rád dámské spodní prádlo a chtěl mít takříkajíc plnější dekolt,“ vysvětluje lékař.

„S věkem musel stále častěji docházet na různá vyšetření a kdekoliv se u doktora svlékl, seběhlo se na něj podívat celé oddělení. Implantáty jsme mu úspěšně odoperovali a myslím, že mu to dost zlepšilo kvalitu života,“ míní plastický chirurg.

Pomoc i "obyčejná" změna pohlaví

Kvalitu života ale doktoři zlepšují pravidelně. „Na Bulovce jsme pracovali s ženami po karcinomu prsu, tedy rekonstrukce. Jedna pacientka se mi po pár letech ozvala s tím, že se vdala. Prý na tom mám zásluhu i já, protože bez nového prsu by nikdy neměla sebedůvěru začít vztah. Což je velmi smutné, ale o to raději jsem, že jsme pacientce pomohli,“ vzpomíná docent Ondřej Měšťák, který se jako jeho tatínek doc. MUDr. Jan Měšťák věnuje plastické chirurgii jak na soukromé klinice Esthé, tak ve veřejných zařízeních.

Rukama plastiků procházejí i lidé podstupující změnu pohlaví. „Svého času jsme na plastice na Bulovce prováděli hodně změn pohlaví transsexuálům, především z ženy na muže. Změna sexuální identifikace je náročný proces a operací pacient podstupuje hned několik,“ vysvětluje MUDr. Kment.

Naštěstí se lékaři setkávají i se situacemi poněkud odlehčenějšími. Pro mnohé klienty například neexistuje pracovní doba. „Na dotazy 24 hodin denně jsme si už asi všichni zvykli. Opakovaně mi přišla zpráva – obvykle kolem půlnoci – zda pacientce pár dní po operaci udělím souhlas se sexem. Dovedu si představit, jak s partnerem netrpělivě čekali u displeje, co jim odpovím. Většinou se v těchto případech snažím být empatický a skoro vždy souhlas dám, i když s určitými omezeními,“ směje se MUDr. Karel Urban.

Na sjezdovce, na pláži i na toaletě

O opravdu netradiční prosbu se s námi podělil doc. MUDr. Jan Měšťák. „Jednou mi do mailové schránky přišel zvláštní dotaz, e-mail byl ale podepsaný, takže to klientka myslela opravdu vážně. Plánovala augmentaci poprsí a nedávno jí zemřel pes Andy. Chtěla do levého implantátu, tedy nad srdce, dostat jeho popel. Aby ho prý měla navždy u sebe. Zákrok jsme samozřejmě odmítli,“ popisuje zkušený chirurg.

Všichni lékaři se také shodli, že potenciálním pacientům není hanba žádat o konzultaci téměř kdekoliv. „Konzultaci nového poprsí jsem prováděl i na sjezdovce nebo na pláži. Víčka vyšetříte i v autobuse, těch míst bylo opravdu hodně,“ vyjmenovává MUDr. Kment.

Když není jiného zbytí, lékaři jsou schopni využít ke konzultaci i běžné toalety. „Má neobvyklá konzultace proběhla ve sportovním středisku Univerzity Karlovy v Dobronicích před WC,“ vzpomíná docent Jan Měšťák. „Já pro změnu jednou využil ke konzultaci koupelnu u nás doma,“ smál se jeho syn doc. Ondřej Měšťák.

KAM DÁL: Smrtelná plicní hypertenze: Nemocí můžete trpět, aniž byste to věděli. Lékaři popisují příznaky.