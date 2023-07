Prokletý Boris Rösner zemřel příliš brzy. Mohla za to prý zloba dávné hercovy příbuzné

Pětapadesát let. Přesně tolik – lépe řečeno – tak málo bylo vyměřeno nejen samotnému Borisi Rösnerovi, ale i dalším členům jeho rodu po mnoho předchozích generací. Mohl za to, pokud budeme chtít věřit síle dávné kletby, rytíř Sixtus Rösner, jeden z hercových předků, kterému věrnost vlastní ženě nic moc neříkala. Pořídil si tedy milenku, jenomže ani v dávných časech nebylo snadné něco takového utajit, a tak se o jeho románku brzy dozvěděl manželčin bratr, Sixtův švagr.

Nešťastná žena proklela celý rod

Ten se rozhodl svoji sestru pomstít, a tak nevěrníka vyzval na čestný souboj muže proti muži. Záletný Sixtus v boji na život a na smrt zvítězil a svého soupeře proklál mečem. Když se podváděná manželka dozvěděla, co se stalo a proč její bratr zemřel, vyslovila kletbu, která se nese celým rodem Rösnerů dodnes. Žádný z mužů ani tehdy žijících, a dokonce ani v dalších pokoleních se nemá dožít vyššího věku než její bratr v době své smrti. A tomu bylo právě pětapadesát let.

Smrt viděl stále před sebou

Podíváme-li se hlouběji do historie této dříve šlechtické rodiny, zjistíme, že slova Sixtovy manželky měla bohužel patrně větší sílu, než bychom mohli s chladnou hlavou očekávat. Nenadálých úmrtí poměrně mladých mužů je v jeho minulosti víc než dost. A ti nejbližší z okolí samotného Borise Rösnera? Zatímco maminka mu zemřela v pouhých třiapadesáti letech, otec neměl ani tolik štěstí jako ona. Jeho život skončil ještě o plné čtyři roky dříve. Herec se tak poměrně často k rodinnému prokletí vyjadřoval a s předčasnou smrtí víceméně počítal, i když jistě doufal, že by to mohl být právě on, kdo tohle uřknutí překoná a veškerým obavám udělá pro další generace přítrž. Bohužel se to nepodařilo.

Dostihla jej nemoc, nebo kletba?

Přesně podle zmiňované kletby podlehl i Boris Rösner těžké nemoci právě v oněch pětapadesáti letech, tedy právě ve věku zavražděného bratra nešťastné Sixtovy manželky. V té době už ale bohužel několik let trpěl zdravotními problémy. Nejprve jim nechtěl věnovat žádnou velkou pozornost, ale když jej neustálá únava a později také neutišitelný kašel přece jen přivedly k lékaři, bylo pozdě. Diagnóza zněla jasně a neodvolatelně: rakovina plic, která později metastázovala i do páteře a jater. Dlouhé měsíce tak herec, který dobře věděl, k jakému konci míří, doslova protrpěl na vozíku a poslední výdech už pro něj byl jen vysvobozením z nepředstavitelných bolestí. Bohužel se mu tak nemohlo ani splnit jeho velké přání, aby mu osud dovolil zemřít na jevišti.

Desítky a desítky krásných rolí

Úžasného herce Borise Rösnera si můžeme pamatovat z neopakovatelných divadelních představení, v nichž zářil nejprve v divadle F. X. Šaldy v Liberci a od roku 1978 pak už v Praze. Nejprve hrál devět let v Městských divadlech pražských a později svůj umělecký život završil bezmála dvacetiletým působením ve zlaté kapličce, tedy v Národním divadle. Z filmových rolí si můžeme připomenout jeho vojína Macháčka z Černých baronů, Havla z Lemberka ze snímku V erbu lvice či terezínského vězně Miroslava Pajera z filmu Osvobození Prahy. Zahrál si také v mnoha televizních seriálech, jako byla například Sanitka, Synové a dcery Jakuba skláře, Dobrodružství kriminalistiky, Lekár umierajúceho času a v mnoha dalších. Pod jeho pedagogickým vedením vyrostly také další herecké generace.

