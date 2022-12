Tereza Pergnerová je důkazem, že druhé šance existují. Svou minulost přijímá s nadhledem

Tereza Pergnerová je ve věku 48 let stále na vrcholu své kariéry. Studovala na hudební konzervatoři v Praze, tu ale nedokončila. Většina z nás si ji bude pamatovat jako moderátorku Esa, kde zavedla dodnes známý pozdrav „Čágo bélo, šílenci!“, který zdomácněl ve slovníku snad každého tehdejšího puberťáka.

Hitparáda Eso vystřídala několik moderátorů

Eso byla televizní hitparáda, kterou vysílala televize Nova v letech 1994-2009. Byl to jeden z nejdéle vysílaných pořadů vůbec a vystřídalo se v něm hned několik moderátorů. Například Michael Viktořík, skupina Lunetic, Yemi A.D. nebo Leoš Mareš. Také skupina Zoombie nebo Rebeka Partyšová, což byl pseudonym moderátorky Gabriely Partyšové, pod kterým křepčila na pódiích a dotáhla to v roce 2003 až na osmé místo v Českém slavíkovi.

Tehdy diváci ještě hlasovali pomocí telefonátů do studia, SMS zpráv nebo později přes internet a skládali tak hitparádu oblíbených videoklipů. Vždy jich soutěžilo 11, 6 z nich bylo postupujících z minulého týdne, dalších 5 byly novinky.

nahé fotky pro časopis LEO. V roce 2002 za ně inkasovala 3 miliony korun. Dnes říká, že je to věc, za kterou se ve svém životě nejvíc stydí. Důvodem jejího rozhodnutí měly být hlavně peníze. Mezi další celebrity, které nafotily podobně obnažené snímky, patří třeba modelka Diana Kobzanová, kterou to stálo korunku Miss, nebo V dobách své slávy nafotila Tereza Pergnerová také. V roce 2002 za ně inkasovala 3 miliony korun. Dnes říká, že je to věc, za kterou se ve svém životě nejvíc stydí.Mezi další celebrity, které nafotily podobně obnažené snímky, patří třeba modelka Diana Kobzanová, kterou to stálo korunku Miss, nebo Eva Decastelo

Třináctá komnata: Drogová závislost

Už během své kariéry v Esu měla začít Tereza Pergnerová brát drogy, v roce 1995 natočila dokument o své první závislosti na pervitinu. Později se k drogám vrátila ještě jednou, tentokrát k heroinu. Prošla několika léčbami a tahle kapitola její života je dnes poměrně známou. Jakkoliv o tom otevřeně dříve mluvila, dnes už se ke své drogové minulosti vracet nechce a nemluví o ní ráda.

Nevybíravě se k tomu ale nedávno vrátil ve své show moderátor Jan Kraus, což mnoho Tereziných fanoušků zvedlo ze židle. Rozhovor, který měl působit neformálně a možná dokonce humorně, jak je Krausovým zvykem, se rychle stal nepříjemným pro Terezu i přihlížející. "Máte dramatickou zkušenost. To jsme tady probírali. Součástí vaší historie je, že jste byla na drogách. Pak bylo na drogách dalších tři sta lidí, o kterých se to ví, ale nemluví se o tom. Tak jste to odskákala i za jiný,“ začal. Tereza se vsuvku o drogách snažila diplomaticky ukončit, Kraus ale neváhal a zeptal se jí, jestli s sebou něco má.

Ačkoliv někteří očekávali, že právě v tu chvíli se Pergnerová sebere a odejde, odpověděla: „Já jsem věděla, že sem mám jít. Je to nabíjející.“

Na dlouhé dny se tak stala moderátorka hlavním tématem nejen v médiích, ale i u svých fanoušků, kteří se jí rádi zastali. Není totiž jen dávnou moderátorkou Esa a Vyvolených, pomohla mnoha rodinám v projektu Mise nový domov, charitě se věnuje i v soukromém životě a její vyjadřování je tak milé a nekonfliktní, že se člověk vůbec diví, že do Show Jana Krause šla. Ale kdo mohl čekat, jak se rozhovor vyvine… Ačkoliv to není poprvé, co moderátor dost jasně stanovil téma rozhovoru.

