Na vlastní oči viděla tragickou nehodu, ve které zemřely její dvě sestry. Z detailů mrazí

V dubnu 1972 Harrietiny sestry Caroline a Jane, kterým v té době bylo 12 a 14 let, odlétaly zpět do Anglie poté, co jim skončily velikonoční prázdniny. Naposledy se otočily, zamávaly své rodině na letišti a nastoupily do letadla.

V momentě, kdy jejich letadlo začalo nabírat rychlost, aby se zvedlo ze země, se něco pokazilo. Bylo slyšet, jak letadlo zničeho nic začalo zbrkle brzdit.

Nikdo z přihlížejících nevěděl, co se děje. Místo vzletu se stroj zastavil na konci vzletové dráhy a zničeho nic se z letadla začalo kouřit. Bylo jasné, že ve stroji propukl oheň.

Bill, Harrietin otec, se okamžitě rozeběhl směrem k letadlu, zatímco Harriet a její matka stály na místě jako opařené.

Promluvila až po půl století

Samotnou Harriet tento incident tak poznamenal, že o něm byla schopna mluvit téměř až o půl století později.

V letagle byly její mladší sestra Caroline, mladší sestra Jane a Carolinina kamarádka Debbie. Caroline a Debbie si byly schopny v době incidentu navzájem rozepnout bezpečnostní pásy a dostaly se ven z letadla.

Rozeběhla se špatným směrem

Caroline ale z letadla utíkala cestou, kterou teklo unikající palivo, zanedlouho ji tak zachvátil oheň, který se šířil po palivové stopě.

Když na místo doběhl její otec, tak byla ještě na živu, ale byla velmi silně popálená. Všechno její oblečení shořelo, zůstaly po ní na místě jen ohořelé boty.

Debbie se ohni vyhnula, rozeběhla se totiž opačným směrem než Caroline. Popálená Caroline byla ihned po nehodě letecky dopravena zpět do Anglie, kde jí ale bohužel lékaři už nedokázali pomoci a za 4 dny zemřela.

Harrietina nejstarší sestra Jane zemřela již v letadle. Bezpečnostní pás na její malé tělo totiž v ten moment vyvinul tak obrovský tlak, že jí praskla aorta a ona tomuto fatálnímu zranění na místě podlehla.

Jane a Caroline byly dvěma z celkového počtu 43 cestujících, kteří tehdy na palubě letu východoafrických aerolinek VC10 přišli o život.

