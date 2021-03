Psycholožka Kamila. S mužem jsme se po rozchodu dali dohromady, ale teď se bojím, že bude při sexu myslet na bývalou

Sex by měl být v první řadě moment rozkoše. Psychologie však umí v milostných vztazích zamotat i to nejjemnější klubko vlny. Příkladem je příběh psycholožky Kamily, která se svěřila se svým zvláštním problémem, který se v posledních měsících stal její noční můrou. O co jde?

Zkouška ohněm

“Byli jsme spolu s manželem osm let, ale v roce 2019 jsme v podstatě přestali mít sexuální život. Netrvalo dlouho a muž si našel jinou. Já jsem ho následovala a taky jsem si našla partnera. Konec manželství byl na světě,” vysvětluje Kamila, která se paradoxně díky své profesi psycholožky věnuje nemocné duši svých pacientů.

“Stačilo si o všem důkladně a otevřeně popovídat. Nakonec jsme se shodli, že to spolu ještě zkusíme, ale zdá se, že to nebylo dobré řešení,” svěřuje se Kamila. Poté, co se k sobě s manželem vrátili, se jejich reinkarnovaný sexuální život zase nastartoval. Kamila se však nemůže zbavit nepříjemného pocitu, že její manžel měl mezitím jinou partnerku.

“Stále se bojím, že během sexu řekne jméno jiné ženy, on se zase ukrutně bojí toho, že mě nedokáže uspokojit. Ještě to nevzdáváme a myslím, že vidím naději,” dodává Kamila. Jak se rozhodla jejich vztah nevzdávat?

Základní pravidla

Kamila ve vztahu zatím funkčně přepnula do své role psycholožky. “S manželem jsme se domluvili, že jestli má být náš druhý pokus úspěšný, je nutné stanovit si základní pravidla přežití,” analyzuje Kamila. Zcela zásadním pravidlem je nezmiňovat za jakoukoliv cenu své milenky a milence.

Důležité je také si uvědomit nejistotu, kterou ve vztahu, jež se snažíte oživit, zažíváte. Je nutné k tomuto faktu přistupovat s pokorou a laskavostí. Důležité je také vyčistit se od křivd, které v sobě máte. Nejlepším řešením je navštívit psychologickou poradnu, protože jen tak necháte minulost za sebou. “Obnovení důvěry vyžaduje čas a práci, jinak se nehneme z místa,” uzavírá svůj pohled na věc psycholožka Kamila.

