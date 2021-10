Trénoval na ultramaraton, ale vyslechl si drsnou diagnózu. Jeho reakce hodně lidí překvapila

Minulý rok si Parkinson vyslechl diagnózu, která navždy změnila jeho život - cukrovka prvního typu. Předtím ale ze všech sil trénoval na ultramaraton a rozhodl se, že rozhodně nedopustí, aby ho nemoc zastavila. A to samé vzkazuje i svým fanouškům, kteří ho v tréninku podporují skrze sociální média.

Problémem nebyl jen diabetes

Předtím, než zjistil, že trpí cukrovkou, mu život ztrpčovalo zranění kolene a restrikce spojené s pandemií, kvůli kterým nebyl schopný se na závod připravovat tak, jak by chtěl. Nyní, místo toho, aby se konečně dočkal tréninku bez obtíží, mu přibyla ta největší z nich.

„Řekl jsem si, že všechnu bolest, kterou mi to způsobí, si prostě užiju. Všechno je to o nastavení mysli,“ svěřil se Reese.

Sáhl si na dno

Naučit se žít s cukrovkou a zároveň trénovat, na jeden z nejnáročnějších ultramaratonů měl ale jen šest měsíců. I přes veškerou jeho motivaci si tedy nebyl jistý, jestli má na oboje vůbec dostatek času, jak to půjde skloubit dohromady a jestli to nakonec zvládne.

Odhodlání mu nechybělo, ale sáhl si až na úplné dno. Snažil se dodržet tréninkový plán, ale v jeden moment ho téměř opustila síla, ani to ho ale nezastavilo.

Téměř po roce příprav a nespočtu klacků, které mu život hodil pod nohy, stál na startovní čáře svého prvního ultramaratonu. V průběhu celého maratonu si musel monitorovat hladinu inzulínu v krvi a zhruba v půlce už pomalu ztrácel energii pokračovat. Po 45 kilometrech už jeho nohy přestávaly spolupracovat. Dokonce musel maraton dokončovat s klackem, který používal jako vycházkovou hůl.

To by se většině mohlo zdát jako selhání, pro někoho s tímto onemocněním to byl ale neuvěřitelný úspěch.

Zdroj: BBC

KAM DÁL: Morgan Freeman trpí závažnou chronickou chorobou. Popsal, jak se nemoc projevuje.