Slepý muž "vídá" obrovskou smrtku s nabroušenou kosou. Důvod je prý logický

Nathan Foy (41) se narodil s vrozenou zrakovou vadou, glaukomem, který mu před několika lety způsobil snížení zrakových schopností. Přesně před třemi lety se ale jeho stav dramaticky zhoršil a Nathan zcela oslepl a jako by toho nebylo málo, začal halucinovat.

Počátečné deprese

Zpočátku ho tyto děsivé obrazy, které ho provázejí na každém kroku, uvrhly do deprese, ale dnes už na to má jiný pohled. Zjistit totiž, co za tím stojí, a někdy se své neobyčejné představivosti dokonce i směje.

Důvodem, proč Nathan vídá tyto hororové scény, je to, že se jeho mozek zkrátka jen snaží nějak vyplnit to, co už nevidí.

„Už jsem zahlédl několik opravdu hodně děsivých věcí. Možná byly z nějakého hororového filmu, který jsem kdysi viděl. Můj mozek se zkrátka snaží nějak zaplnit tu mezeru, která tu vznikla poté, co jsem ztratil zrak,“ svěřil se.

„Vídám lidi, kterým chybí končetiny nebo z nich stříká krev. Naštěstí ale ne pořád. Je to zkrátka asi nejspíše tím, že jsem jako malý kluk tajně viděl až moc hororových filmů. Teď na to doplácím,“ dodal Nathan.

Charles Bonnet syndrom

Tento hráč anglického kriketového týmu pro slepé se prý dokonce jednou vyděsil tak, že by se v něm krve nedořezal. Jednou, z ničeho nic, totiž viděl, jak se nad ním tyčí obrovská postava v tmavém plášti a drží kosu. Celé to bylo tak reálné, že měl co dělat, aby se udržel na nohou.

Nakonec se s vidinami naučil žít s pomocí svého asistenčního psa.

Nathanovy halucinace jsou vždy závislé na nějakém typu spouštěče. Může je vyvolat určitý zvuk, pach nebo dokonce i teplota. Tento typ vidin se nazývá Charles Bonnet syndrom a způsobuje ho přerušení komunikace mezi mozkem a očima.

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Chtěli se očkovat proti covidu. Místo vakcíny jim ale sestřičky daly něco úplně jiného.