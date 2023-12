Další rána pro Ukrajinu? Putin chce Indii, což by mohlo znamenat zvrat ve válce

Ve víru ozbrojeného konfliktu na Ukrajině Rusko s Indií jednají o společné výrobě vojenské techniky. To by v praxi znamenalo citelnější odklon Indie od Západu a další prohloubení vojensko-politických vztahů s Moskvou. Na druhé straně by se Moskva mohla dostat z mezinárodní izolace, kdy hledá dlouhodobě seriózního strategického partnera na vojensko-technickém poli.