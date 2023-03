Důsledek Putinovy invaze na Ukrajinu: Rumunsko žádá výkonné americké tanky Abrams

Ruský prezident Vladimir Putin při nařízené invazi na Ukrajinu určitě nepočítal s tím, že země postsocialistického prostoru budou ve světle probíhajícího konfliktu investovat větší prostředky do své obrany.

Nové tanky pro Rumunsko

Rumunsko hodlá nakoupit od USA tanky M1 Abrams, před několika týdny to oznámilo tamní ministerstvo obrany. Rumunsko by se stalo další zemí, která by provozovala tyto osvědčené platformy. Na americké tanky vsadilo předtím také Polsko, Abramsy dostane také bojující Ukrajina, která o ně projevila zájem už na začátku války. Má se jednat celkem o 31 kusů, jak oznámil americký prezident Joe Biden.

Aktuálně má Rumunsko zájem o nákup 54 tanků Abrams od společnosti General Dynamics (GD). Není zatím jasné, jakou verzi by si Bukurešť chtěla pořídit. Rumunsko je dalším státem, který přihlédl k nyní již chronickému konfliktu na Ukrajině a do své obranyschopnosti chce investovat větší objem finančních prostředků. Pořízení amerických vozidel pak organicky zapadá do rumunského plánu postupné modernizace a zbavování se starých tanků ještě ze sovětské školy.

Rumunsko nepředstavuje v rámci postsocialistického prostoru v tomto směru výjimku. Ve výzbroji má mimo jiné stále letité tanky T-54, respektive T-55. Druhé jmenované vozidlo ještě pamatuje dobu studené války, protože vstoupilo do služby v roce 1955. Jen v této souvislosti pro zajímavost připomeňme, že oba staré tanky, tedy T-54 a T-55, nasazuje samo Rusko ve válce na Ukrajině. Je tedy pravděpodobné, že tak budou svádět nerovné boje s moderními tanky západní konstrukční školy.

Tank Abrams – osvědčený stroj ve všech směrech

Pro samotné Rumunsko pak bude nákup tanků Abrams poměrně velkou změnou, protože tyto stroje jsou ve všech ohledech lepší a výkonnější než staré sovětské tanky, ať už máme na mysli palebnou sílu, balistickou ochranu či ochranu posádky.

Tank vstoupil do služby v roce 1980, vyrobeno už bylo přes 10 tisíc kusů. Abrams je neustále modernizován na vyšší verze, aby splňoval nejpřísnější kritéria na moderní tank pro bojiště 21. století. Nejnovější verzi, tedy M1A2 SEPv4, pak USA testují s výhledem, že by armáda mohla získat první provozuschopné stroje v roce 2025.

Jinak se americké Abramsy představily v mnoha konfliktech a zasáhly do různých válek po celém světě. Hrály důležitou úlohu například ve válce v Zálivu v roce 1991 a během operace Pouštní bouře nebyl zničen ani jeden tank, což dalo vzniknout populárnímu mýtu o nezničitelnosti těchto vozidel. Technologický náskok oproti iráckým tankům T-72 byl nicméně více než patrný.

Abramsy o sobě daly vědět o 12 let později při americké invazi do Iráku. Zde bylo nasazeno asi 500 těchto tanků. Při samotné operaci zaznamenaly tanky minimální ztráty, nicméně při následném zajišťování a hlídání Iráku jich bylo ztraceno relativně hodně. Abramsy bylo možné zaznamenat také po zahájení saúdskoarabské intervence v Jemenu v roce 2015. Tanky Abrams ve službách Saúdské Arábie byly nasazeny na hranicích Saúdské Arábie a Jemenu.

Pokud výše uvedené shrneme, vyjde nám, že pro Rumunsko bude pořízení bojově prověřených amerických tanků velkým modernizačním skokem, který určí další cestu v přezbrojování na další západní platformy, a to nejen na zemi, ale také ve vzduchu, protože Rumunsko se – stejně jako další bývalé země východního bloku – potřebuje zbavit starých sovětských zbraňových systémů.

Zdroj: redakce, Army Recognition

KAM DÁL: Britský tank Challenger 2 na Ukrajině: S jeho silou a spolehlivostí si Rus těžko poradí.