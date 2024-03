Nejvlivnější čeští politici: V Bruselu nejlépe tahají za zákulisní nitky

„Mít vliv hraje roli například při vyjednáváních o návrzích či při výběru zpráv, za které pak zodpovídáte jako zpravodaj. Vliv je samozřejmě důležitý v kuloárech, kde se odehrává část politiky. Víte, za kým máte jít a s kým se spojit, aby prošel váš pozměňovací návrh či rezoluce. Bez vlivu se to dělá velmi špatně,“ vysvětloval pro Čtidoma.cz Tomáš Zdechovský.

Nevlivnější Češi v EP:

6. D. Charanzová (Renew)

22. T. Zdechovský (ELS)

43. M. Kolaja (Piráti/Greens)

80. M. Dlabajová (Renew))

97. A. Vondra (ECR)

Server eumatrix.eu jako tradičně zveřejnil žebříček nejmocnějších europoslanců současnosti. Mezi nejlepší stovkou je pět Čechů. Stojí za připomenutí, že v Evropském parlamentu (EP) zasedá 705 mužů a žen ze sedmadvaceti členských států.

Musíte znát správné lidi

Ale samozřejmě ne každý se dostane nahoru, jména mnoha europoslanců jsou velmi brzy zapomenuta. „Musíte to odmakat ve výborech, ve kterých působíte, pak za svou práci získáte v rámci výboru prestižnější funkci. Byl jsem místopředsedou kontrolního rozpočtového výboru a místopředsedou výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Tímto získáváte vliv. Na základě vaší práce se dostáváte do médií, vystupujete na konferencích a debatách,“ vypočítal místopředseda KDU-ČSL.

Je nutné znát další europoslance, kteří „hýbou dějinami“, šéfy a jejich šéfy. Zkrátka vědět, za kým jít, když je třeba. „Přátelím se s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsola, jako členi mladých europoslanců za Evropskou lidovou stranu máme pravidelné večeře s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyen. Přímá výměna názorů s těmito nejvlivnějšími lidmi vám dává obrovskou výhodu. Spousta lidí se s vámi chce sejít, probírat jejich problémy, chce pomoci, protože vás vnímá jako člověka, který je vidět a může leccos změnit. Spoustě lidem jsem takto pomohl. Dokázal jsem je propojit díky svým kontaktům se správnými lidmi a pomoci tak vyřešit jejich problém, ať se týkal osobní, či pracovní roviny.“

Sídlo Evropského parlamentu je ve Štrasburku. Parlamentní výbory však většinou zasedají v Bruselu a sekretariát této instituce sídlí v Lucemburku.

Roky jednání o jediné legislativě

Vliv vnímá jako zásadní také Marcel Kolaja, třetí nejvlivnější Čech v Bruselu. „Znamená to umět prosadit svůj program, tedy to, co jsem slíbil voličům. Aby totiž europoslanec cokoliv změnil, musí mít politický vliv. Jinak neprosadí nic,“ řekl pro Čtidoma.cz. S Tomášem Zdechovským se shoduje v tom, že je nutná tvrdá práce, jinak je europoslanec „neviditelný“, a tím pádem neodvádí dobrou práci.

Marcel Kolaja nechal Čtidoma.cz nahlédnout do zákulisí. „Samotné hlasování na plénu Evropského parlamentu tvoří jen malou část práce europoslance. U každé legislativy tomu předchází mnoho hodin jednání s partnery z vlastní politické skupiny i odjinud. Tato jednání se i o jedné legislativě mohou vést několik let. A jsou to právě tato jednání, při kterých lze nejlépe poznat, kdo je dobrý politik, kdo umí konstruktivně jednat a kdo skutečně rozumí své oblasti a kdo ne.“

Někteří europoslanci se „probudí“ půl roku před volbami

Do voleb do Evropského parlamentu zbývá už jen 99 dní. Voliči rozhodnou, zda pošlou na evropskou scénu zkušené matadory, nebo nováčky. „Podle průzkumů chtějí čeští občani v Bruselu zkušené politiky, kteří se nebojí tvrdě vystupovat a hájit jejich zájmy. Když se člověk dostane poprvé do Evropského parlamentu, tak se první rok rozkoukává a získává kontakty, snaží se pochopit chod a svou práci ve výborech,“ nechal Čtidoma.cz nahlédnout pod pokličku Tomáš Zdechovský.

Jedním dechem však dodává, že i „nová tvář“ má samozřejmě šanci se prosadit, i když je to těžké. „Pokud tvrdě dřete a snažíte se, můžete se rychle posunout. Spousta europoslanců si ale myslí, že zvolením to končí, že jsou z dohledu voličů a občanů. Když se podíváte na oficiální statistiky v počtu zpráv, návrhů na rezoluce či otázek na Evropskou komisi, zjistíte, že někteří politici v těch statistikách nic nemají. Pak se začnou snažit půl roku před volbami a slibují hory doly. Já komunikuji poctivě už deset let, byla to jedna z priorit, které jsem si nastavil zvolením do EP. A v tom hodlám pokračovat,“ dodal Tomáš Zdechovský.

Pro úplnost je třeba dodat, že jsme oslovili tři nejvlivnější Čechy v Evropském parlamentu. Dita Charanzová na naše dotazy nereagovala.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Korupce a úplatky: Ovlivňování hlasování poslanců existuje, připustil český europoslanec.