Vláda bere peníze poctivým lidem, jde na ruku bankám. Nemravné, říká ekonom

Dnes mohl klient změnit banku, u které měl hypotéku, kdykoli. Stačil k tomu jen drobný pokles úrokových sazeb. To se ale zásadně mění, protože za předčasné splacení hypotéky lidí čeká mastná pokuta. Ta bude rovna dvou procentům z jistiny. Pokud tedy bude zůstatková hodnota úvěru například tři miliony korun, klient bance od nového roku zaplatí 60 tisíc korun coby pokutu.

I na stávající smlouvy

Lidé tak s největší pravděpodobností přestanou banky měnit a zůstanou u jedné. „Poplatek bude zkrátka tak vysoký, že se nevyplatí změnit bankovní ústav. Úprava se přitom bude vztahovat i na smlouvy, které už platí, což mi přijde zvláštní,“ kroutí hlavou ekonom Vladimír Pikora. Podle něj je to špatný krok, který omezí konkurenci na trhu. „Konkurenci je přitom třeba podporovat. Já bych pro tento návrh ruku nikdy nezvedl.“ Podle ministra práce Mariana Jurečky ale novela podmínky nezhoršuje. „Naopak to podmínky sjednocuje, aby hypoteční banky přistupovaly ke svým klientům stejně.“

Zmizí tlak na snižování sazby

Jedním z argumentů pro zavedení novely zákona bylo, že když bude mít banka jistotu, že zůstane, může poskytnout nižší úrokové sazby. Pikora s tím ale nesouhlasí. „Spíš to bude přesně naopak. Konkurence prakticky zmizí, a tím pádem i tlak na snižování úrokové sazby. Byl bych velmi překvapen, kdyby se situace klienta zlepšila. Podle mého názoru se téměř jistě zlepší situace bank.“

Někteří lidé dokonce tvrdí, že se tímto krokem stát snaží zlepšit vztahy s bankovním sektorem, na který uvalil windfall tax a daň z nadměrných zisků. „Nevím, jestli tomu tak je, ale je pravdou, že se to tak může jevit. V každém případě si lobbisté bank musí mnout ruce,“ myslí si hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group.

Nejasný systém? To je hloupost!

Nyní ještě platí nařízení České národní banky v tom smyslu, že bankovní domy si pokuty účtovat nesmí. ČNB před časem reagovala na to, že si banky v podstatě dělaly, co chtěly – každá si totiž mohla zákon vyložit jinak a kromě poplatku za předčasné ukončení úvěru mohla klientovi účtovat i další peníze. „Centrální banka to ale považovala za neoprávněné zpoplatňování klientů a udělila bankám pokuty. Argumentovat nyní tím, že je stávající systém nejasný, je hloupost. Teď po pokutách od ČNB všichni dobře ví, co se smí, a co ne. Máme zde jasně vymezenou hrací plochu,“ vysvětluje Pikora.

Podle ekonoma není třeba zákon měnit. „Jestli hypotéky fungovaly až doteď, mohou takto fungovat i dál. Zcela chápu názory, podle kterých je pokuta za předčasné splacení úvěru nemravná. Mám z toho pocit, že vláda jde opět proti lidem – a bankám na ruku. Člověk rozumí pokutě za neplacení, ale nikoli za splacení. Nemravnost podle mě spočívá v tom, že pokutuje poctivé lidi, ty, kteří se snaží dluh splatit.“

Zdroje: redakce, Česká televize, mfcr.cz, Vladimír Pikora

KAM DÁL: Stanjura nemůže být dobrý ministr financí, tvrdí ekonom. Řekl, proč se lidé nemají dobře.