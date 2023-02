Hvězdy seriálu ZOO tento týden v pořadu Prostřeno: Míšu Pecháčkovou čekal pořádný trapas

Prolnutí ZOO a Prostřeno? To je příslib dvojnásobné porce zážitků, která vás čeká už následující týden! Tereza Bílková, která si v ZOO zahrála na chvíli partnerku pana soudce, prozradila, že se s partou ze ZOO, ve které nebude chybět ani Michaela Pecháčková, chystají do oblíbeného pořadu Prostřeno. O cenu nejlepšího hostitele se utkají nejen herci, ale také ti, kteří nejsou před kamerou vidět. Co zaskočí jednoho ze zúčastněných?