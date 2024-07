Kristýna Hrušínská má pověst protekční holky. S manželem to ale vyhrála

Když dostala šanci v seriálu Ulice, byl to pro ni důležitý krok v kariéře. I proto se už deset měsíců po narození druhého syna Jakuba vrátila k natáčení. Sice se objevily nejrůznější spekulace, jestli jim náhodou v rodinném rozpočtu nechybí peníze, to ale byly spíš fámy, důvod k rychlému návratu do práce byl asi jinde. „Myslím si, že cítila, že je konečně pořádně vidět. A nechtěla o to přijít. Nedivím se jí, přeci jen na pořádnou nabídku, pokud jde o televizi, čekala docela dlouho,“ nechal se slyšet Rousek.

Role Vandy jí v Ulici navíc skvěle sedí. Naivní manželka doktora Voláka (Vasil Fridrich), která propadla hazardu, přitom má ale zlaté srdce, je jí jakoby šitá na míru. „Když si vzpomenu třeba na seriál Stopy života, kde se před časem také objevila, je to úplně něco jiného. A jestli mohu soudit, v Ulici se mi líbí daleko víc, svojí živelností dokáže diváky strhnout. Vzbuzuje emoce a o to jde.“

Vztah režisér–herečka a protekce

Není divu, že si našla partnera z branže. Režisér Matěj Balcar se přitom už znal s jejím tatínkem Janem Hrušínským. Ten mu totiž nabídl režii divadelní hry Tři v tom, se svojí budoucí manželkou začal chodit těsně před začátkem zkoušek. „Já když jsem se dozvěděl, že spolu tihle dva randí a pak že se berou, říkal jsem si, že to nebude dělat dobrotu. Nebo naopak – že ji Matěj bude ‚tahat‘ za sebou do každého svého projektu. Nestalo se ale ani jedno. Podle mě to s ním vyhrála. A on s ní. Fakt k sobě pasují. A i když má Hrušínská u někoho pověst protekční holky, ukazuje, že žádnou ‚tlačenku‘ nepotřebuje,“ měl jasno Rousek.

Pravdou je, že by nebyli prvním ani posledním párem herečka–režisér. Stačí si vzpomenout například na Sandru Novákovou a Vojtěcha Moravce. A i když jim to spolu sluší a zdají se být spokojení, půvabná herečka má role v zajímavém množství seriálů, které režíruje její partner. Lež na pláži, Banáni, Na vlnách Jadranu a další. „Někomu to může připadat jako protekce. Ale na druhou stranu si vezměte, že režisér potřebuje herce znát. Musí vědět, co od nich čekat. A u koho jiného je tento větší předpoklad než u vlastní manželky.“

Krizi rodičů snad nezopakuje

Bez zajímavosti jistě není, že Nova před časem podle všeho uvažovala, že Hrušínskou z Ulice vypustí, respektive její roli. Vanda odcestovala do Rakouska, kde se starala o starého pána. Bylo to v době, kdy odešla na mateřskou. „Stačilo, aby se scenáristé rozhodli, že její dějová linka skončí. Měli k tomu skvělou příležitost. Ale neudělali to. Za pár měsíců ji znovu ‚oživili‘. Proč asi? No, protože není moc hereček, jako je ona. Někdo ohrne nos a řekne si, že Ulice je brak. Možná, ale i tam můžete ukázat, co ve vás je. Podle mě prostě Hrušínská chytla šanci za pačesy a další nabídky brzy přijdou,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

Hrušínská jistě touží své slavné rodiče překonat, nebo se jim alespoň vyrovnat. Tedy pokud mluvíme o herectví a kariéře. V osobním životě by je asi v mnohém napodobovat nechtěla. Není žádným tajemstvím, že si herecké manželství prošlo velkou krizí a že Šplechtová manželovi odpustila nevěru. „Nedá se na to zapomenout. Ale odpustit se dá úplně všechno,“ řekla Šplechtová v jednom rozhovoru.

Zdroj: autorský článek

