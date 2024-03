Marek Lambora je stále v obležení žen. Jenže získat ho není vůbec jednoduché

V médiích se o Markovi Lamborovi ze seriálu Specialisté poprvé začalo více mluvit v souvislosti se starší herečkou Šárkou Krausovou, tehdy Vaculíkovou. Byla to velká láska, jenže to nedopadlo. A tak si nakonec krásná plavovláska vzala Markova kamaráda z divadla. S Ondřejem Krausem nyní žije na statku u Orlické přehrady a uvažují, že už brzy založí rodinu.

Zdá se však, že Lambora své bývalé partnerce štěstí přeje, protože nejen že se s ní objevil znovu před kamerou ve Specialistech a energie mezi nimi fungovala pořád na jedničku, také s Ondřejem (a i Šárkou) hraje na prknech vinohradského divadla. Bez záště či skrytých intrik.

Láska v mladém věku nevydržela

Ještě předtím ale randil se Štěpánkou Fingerhutovou nebo starší Sandrou Černodrinskou, se kterou se seznámil při natáčení seriálu Přístav. Tehdy byl ze Sandry mladičký Lambora nadšený, protože měla pejska a způsob, jakým se k němu chovala, mu prý potvrdil, že bude dobrá maminka. Krásná, citlivá, mírumilovná – říkal, že má herečka jen samé klady.

A Černodrinská na něm mohla oči nechat. Jenže čím víc Marek hrál, tím víc se stával populárnějším, a najednou měl takový zástup fanynek, že už pro žádnou Sandru nezbylo místo.

Tajné lásky, nebo jenom klepy?

Další jeho vyvolenou, o které se ví, byla modelka Andrea Bezděková. Tehdy si své soukromí pečlivě chránili a skoro nic se o nich nevědělo. Až do chvíle, kdy v létě 2021 ukázali svou lásku ve videoklipu kapely UDG, se kterou se Marek roky přátelí. Jenže to bylo také poprvé a naposled. Na konci téhož roku oznámili rozchod a ani se neví, zda vůbec zůstali přátelé. Natož to, co se mezi nimi vlastně stalo.

Od té doby je přitom kolem Marka ticho po pěšině. Chvíli se proslýchalo, že randí s herečkou Sárou Rychlíkovou, která se proslavila v seriálu Dobré zprávy, ale ani jeden z nich vztah nikdy nepotvrdil. Fanoušci měli však vypozorované, že se objevovali na stejných místech, ačkoliv se to snažili skrývat. Krátce před koncem roku se ale měli rozejít. Poté se chvíli šuškalo, zda Lamborovi neuhranula jeho herecká kolegyně Eliška Křenková z pohádky Princezna zakletá v čase. Ani tady však žádné oficiální stanovisko nepřišlo, a tak se zdá, že je Marek od rozchodu s Andreou Bezděkovou sám. Nebo své vztahy tak dobře skrývá? Prozradí někdy, která žena mu učarovala, nebo je tak těžké dostat se mu do přízně? Nepochybně má z čeho vybírat!

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Hvězda seriálu Ulice v slzách. Linda Rybová může přijít o všechno, už asi stačí jen málo.