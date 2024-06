Návrat Jastrabana do seriálu Ulice? Má jít o peníze a stojí za tím i Krbová

Sedmnáct let vydržel Adrian Jastraban v seriálu Ulice, jako jeden z mála byl v nekonečné sáze od samého začátku. Jeho odchod byl náhlý a podle všeho na popud samotného herce. „Bedřich si potřebuje trochu odpočinout, dát si pauzu. A já chtěl změnu,“ řekl Adrian Jastraban před dvěma roky. Jenže člověk míní a věci se často mění. Herec měl sice další projekty, nudou tedy rozhodně netrpěl, ale nekonečný seriál má řadu výhod.

Bedřich neumřel a může se vrátit

Jednou z těch hlavních je stálý příjem. Tedy samozřejmě v případě, že patříte mezi alespoň průměrně obsazované herce. Což Jastraban byl. „Peníze jsou velké lákadlo. A v minulosti už zvrátily rozhodnutí celé řady lidí. Takže ano, za mě je návrat Bedřicha Lišky velmi reálný,“ usmíval se Pavel Rousek s tím, že například Rudolf Hrušínský coby Vlastimil Pešek si svého času přišel zhruba na 104 tisíc korun měsíčně.

Návratu Adriana Jastrabana do Ulice nahrává ještě další skutečnost. Scenáristé totiž nenechali jeho postavu zemřít, což je samozřejmě první předpoklad k tomu, že se s hercem může do budoucna počítat. A ještě důležitější je, že v poslední době je jméno Bedřich Liška v Ulici velmi frekventované. Minulý týden například jeho kamarád Miloš (Jiří Štrébl) a syn František (Matyáš Valenta) vyrazili za Bedřichem do Opavy, kde bydlí, aby s ním oslavili narozeniny.

Hodně lidí si tak myslí, že si scenáristé dělají půdu pro to, aby se Jastraban brzy ukázal na scéně. „Dávalo by to smysl a upřímně řečeno si to myslím také. Proč jinak udržovat jeho dějovou linku, proč ho zmínit několikrát do týdne? Nedávalo by mi to logiku. Navíc není tajemství, že u diváků byl Bedřich Liška velmi oblíbený.“

Spojuje je silné pouto

A je tu ještě jeden důležitý aspekt. Jastraban měl za seriálovou manželku Ljubu Krbovou. Sice se rozvedli, ale nakonec zůstali přáteli. A právě tihle dva k sobě mají silné pouto. Vždyť spolu například řádili v Divadle Metro v komedii Miluji tě, tak se měj, spojují je i další projekty. „Mezi herci samozřejmě přátelství vznikají. Tihle dva jsou toho důkazem. Věřím i tomu, že paní Krbová si Jastrabanův návrat tak trochu vydupala, lépe řečeno se přimluvila. A jelikož je také v Ulici od začátku, její slovo může mít váhu.“

Uvidíme, jestli a případně kdy se předpovědi některých odborníků a přání televizních diváků vyplní. Každopádně je jasné, že Adrian Jastraban by Ulici zase „rozsvítil“. Tím spíš když například Jaroslava Obermaierová dostane méně prostoru. „Myslím si, že za pár měsíců skončí definitivně. Počkejme si,“ dodal pro Čtidoma.cz Rousek.



