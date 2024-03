Obávaný kat Pohlreich je zpátky. S Pagáčovou zhodnotí, zda Češi vůbec umí grilovat

Pokud vás láká letní atmosféra, ambiciózní dvojice soutěžících a boj o nejlepší grilovačku, bude vás pořad Česko na grilu bavit. Oblíbený kuchař Zdeněk Pohlreich totiž tentokrát nevyráží do českých restaurací, aby se podíval, jak to tam doopravdy funguje. Bude hodnotit jídla, která mu deset soutěžních dvojic připraví během deseti dílů. Náročné úkoly, které budou muset splnit v časovém limitu, přitom velmi nápadně připomínají konkurenčního MasterChefa, který skončil nedávno. Teprve se však ukáže, který z pořadů si nakonec získá srdce diváků!

Můj muž je lepší kuchař, říká Pagáčová

Do role moderátorky obsadila Prima Patricii Pagáčovou s Tomášem Zástěrou. Právě sexy blondýnka přitom na rovinu přiznává, že zas taková kuchařka není. „Můj muž je lepší kuchař než já. Víc ho to baví a umí vařit podle fantazie, což já nedokážu. Vždycky jsem si myslela, že to s věkem přijde, ale je mi třicet pět a pořád se nic neděje. Takže si myslím, že to je spíš tím, jaký jste typ. A já jsem zkrátka typ, který recept nevymyslí a improvizovat neumí. Proto v naší kuchyni vládne muž,“ řekla na rovinu nová moderátorka, které by nejedna žena mohla závidět.

Podobně to má i Zástěra. „Vařím jen občasně. Do restaurací chodíme také občasně. Jinak se v kuchyni otáčí hlavně přítelkyně. Navíc vaří výborně, tudíž já se držím od kuchyně dál a nechávám lidi, kteří to opravdu umí, aby vynikali,“ přiznal bývalý účastník drsné soutěže Survivor, kterého někteří znají také jako moderátora z Evropy 2. Zkušeností za mikrofonem má tak možná přece jen o něco víc než jeho kolegyně, a tak jí bude během vypjatých situací oporou.

Šéfkuchař Svatek vidí české nedostatky

Není náhoda, že Prima nasadí pořad od této soboty. Grilování je oblíbená jarní i letní aktivita takřka všech Čechů, a tak nebudou chybět ty nejlahodnější recepty. Stranou nezůstane ani šéfkuchař Martin Svatek, který má o gastronomii v Čechách jasné mínění: „Češi dělají velkou chybu, že začnou dělat maso a pak teprve přílohy a omáčky a pak začnou shánět strávníky. Když se griluje, tak mají všichni čekat na maso, a ne maso na strávníky.“

Zdeněk Pohlreich pak zase přiznává, že českou lásku ke grilování sice nikdy nepochopí, ale pravdou je, že na grilu se dá dělat všechno. Právě on je pravděpodobně tím největším lákadlem pořadu. V gastronomii má své dobré jméno, jeho názor má váhu a leckdy se ho soutěžící bojí. Tentokrát se pečlivě připravuje na Dannyho a Danielu, Martina a Jirku, Davida a Vieru, Prikyho a Lucku, Dominiku a Denisu, Radka a Nikolu, Dona a Michala, Jeanu a Ritu, Janu a Romana, Helenu a Rada.

Jak se podle Pohlreicha česká gastronomie za posledních deset let posunula? „Největší změny jsou v tom, že máme všeho čím dál tím míň. Máme čím dál míň lidí, čím dál míň zboží, čím dál dražší zboží. Myslím si, že to pro obor gastronomie rozhodně není jednoduchá doba, ale zase na druhou stranu je třeba vidět, že úroveň stoupá zásadně. První věci, o kterých jsem mluvil, celou gastroscénu spíš jenom zpomalují, takže ve finále je to dobré,“ dodává pověstný šéf, který si nebude brát servítky ani teď!

