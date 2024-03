Kaňoková ze Zlaté labutě přiznala, že kvůli bývalému partnerovi byla málem bez práce

Dvojnásobnou pyšnou maminkou se nedávno stala herečka Beáta Kaňoková ze seriálu Zlatá labuť. Jméno synka s partnerem Tomášem Kotasem zatím tají, začíná však na T. Doma má herečka už čtyřletou Juditku s hercem Tomášem Havlínkem, kterého mohou diváci znát například ze seriálu Táta v nesnázích. Zdá se, že potřebnou podporu od něj ale po porodu nedostala! Bude to s Kotasem jiné?

Bývalý partner nechtěl, aby pracovala

Zůstat pracovně aktivní i poté, co se stala mámou, není totiž pro Kaňokovou vůbec jednoduché. A jak se svěřila svým fanouškům na Instagramu, často má kvůli tomu dokonce výčitky. „Jsem máma. A jsem taky herečka. Jenže pojmout obě tyhle role mě stojí strašně moc úsilí. Bolí to. Na duši i na těle. Znamená to nespat, být totálně vyčerpaná, nepochopená, jako matka/herečka často přehlížená, protože pro některé tvůrce nebo producenty je to komplikace. Znamená to strach a nejistotu. Nejen že svoji práci neodvedu tak, jak bych chtěla a přála si, ale že neobstojím ani před svými dětmi. Že si to neobhájím před svým okolím,“ rozpovídala se.

„Vím, jak jsem si některé věci musela vybojovat. Svou první velkou roli jsem nejdřív odmítla, protože bývalý partner nesouhlasil s tím, že bych měla pracovat. Znám herečky mámy, které se po mateřské nejsou schopny uchytit, protože tenhle rybníček je sakra malý a o matky tady není zájem, protože jejich role můžou zahrát i pětadvacetileté herečky,“ dodala. Z jejího vyjádření se však zdá, že si přece jen prosadila svou.

Další promarněná příležitost

Jenže i když má vedle sebe muže, který je připravený být jí oporou, má smůlu. Seriál Zlatá labuť se dočkal své poslední klapky v lednu, a tak květnový návrat, který si nejdřív Kaňoková malovala s ohledem na únorový porod, se nekoná. Otázkou tak je, zda si tentokrát dopřeje několik měsíců volna a mateřské, nebo vezme novou roli. O nabídky jistě nemá nouzi. Její postava Evy Duškové slaví velký úspěch!

Ta se v poslední době dostává u diváků v nemilost. Zamilovala se totiž do nacisty Grubera, a ačkoliv ten využívá nebohou Alenu pro své intriky a manipulaci, dokonce došlo už i na znásilnění, Eva ho stále obhajuje jako světce, který žije pod krutovládou své manželky. Její naivitě se už smějí i ti největší fanoušci, další zase doufají, že Martina zabaví nová prodavačka Dita a umožní mu, aby viděl pravdu. Je jisté, že seriál Zlatá labuť má ještě hodně co nabídnout! Moc dlouho už to ale trvat nebude, třetí sérií to skončí.

