Beáta Kaňoková ze Zlaté labutě přišla o práci, velkým plánům je konec

Velká láska s kameramanem Tomášem Kotasem skončila brzy radostnou novinkou. Beáta Kaňoková oznámila, že čekají společný přírůstek. První dceru Juditu už má s hercem Tomášem Havlínkem, se kterým ale pár už netvoří.

Z Grubera bude hlavní postava

Herečka Beáta Kaňoková přitom hned v několika rozhovorech přiznala, že ani jedno z dětí nebylo tak docela plánované. A když oznámila své těhotenství na place Zlaté labutě, počítala, že se příští rok už v květnu vrátí a ještě tam jako ambiciózní Eva udělá pěkný humbuk. Jenže postava nacisty Grubera bude mít teď jiné starosti, ačkoliv ve třetí sérii se z něj stává takřka postava hlavní. A na konci ledna by mělo být dotočeno.

K velkému překvapení některých fanoušků se Nova rozhodla nepokračovat v dalších epizodách a Zlatou labuť třetí sérií ukončit. Přitom na Slovensku má obdoba seriálu s názvem Dunaj, k vašim službám už pátou řadu a diváci příběhy naprosto milují. Televize Nova se ale rozhodla naopak upřednostnit seriál Jedna rodina, který momentálně vysílá dvakrát týdně. Zřejmě má lepší sledovanost nebo perspektivu úspěchu.

Odolá Eva Dušková nakonec pokušení?

S velkými plány Kaňokové, že ještě v květnu naskočí zpátky do dobových lodiček, je tak konec. O práci ale jistě nebude mít nouzi. Zářila už po boku Vojtěcha Dyka v seriálu Pan profesor a diváky si svým hereckým uměním rychle získala. Jistě tak budou nabídky chodit bez problému.

Postava Evy Duškové však byla pro herečku přece jen ze všech nejmilejší. Ještě ji ale čeká velké finále. A prsty v tom bude mít zřejmě Gruber. „Na scestí se dostane postava Evy, která se v dobré víře a ve snaze pomoci svým blízkým zapletla se šéfem Prahy Gruberem. A nakonec pro ni bude velmi těžké, aby se z té situace nějak dostala,“ napovídá producent Filip Bobiňski, že její postavu možná ještě čekají těžké časy. Ani její kolegyně Marta Dancingerová se v seriálu už pravděpodobně příliš neohřeje.

Její postava Báry Veselé musela utéct před obávaným gestapem poté, co Markéta tvrdila, že ji jako těhotnou napadla. Petr přislíbil, že s ní uteče, navzdory tomu, že byla Markéta těhotná. Jenže porod přišel právě ve chvíli, kdy se měli sejít na smluveném místě. Kučera tak zůstal u kormidla obchodního domu a Bára je pryč. Navíc by se mu mohla zalíbit nová paní ředitelka. Toni bude pěkná koketa a trochu ze své francouzské minulosti přenese i do Zlaté labutě.

Už je skoro dotočeno

Zdá se, že nic z toho už Eva Dušková neuvidí… Jistě se ale neztratí jen tak! Její konec by mohl přijít ve chvíli, kdy se Martin bude plně angažovat ve své odbojové činnosti, nebo tehdy, když se Gruberova manželka rozhodne, že naplní své hrozby a svou sokyni tvrdě odstraní… Už několikrát jí vyhrožovala koncentračním táborem, či dokonce smrtí. Bude tohle důvod konce Evy Duškové? To se už brzy dozvíme!

Beáta Kaňoková přestala ve Zlaté labuti natáčet sotva před pár dny, a jelikož by měl být právě leden konečným měsícem pro většinu herců, kdy se ateliéry seriálu zavřou, možná, že tam ještě nějaké ty pletky s Gruberem přece jen stihne…

