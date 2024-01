Eva Perkausová v slzách, radost z narození syna se asi mísí se smutkem. Může za to manžel?

Narození úžasného syna, jehož jméno Perkausová zatím tají, protože má podle všeho smlouvu na „vyzrazení“ s Primou, je vždycky radost. Samozřejmě i pro celebritu jejího ražení. V tomto případě je tam ale drobná pachuť, protože si i krásná moderátorka asi uvědomuje, že bude muset brzy svádět další „boj“ s manželem. Ten si totiž podle všeho přeje, aby zůstala doma co nejdéle, prý by si přál velkou rodinu. Ostatně, podnikatel také z velmi početné rodiny pochází.

Bude se opakovat minulost?

Není žádným tajemstvím, že Perkausová by se ráda co nejrychleji vrátila k moderování primáckých zpráv. Její místo zatím dostala Terezie Tománková. Všichni mají v živé paměti, jak to dopadlo, když odešla blondýnka na mateřskou poprvé.

Po porodu syna Kiliána trvalo jen několik týdnů, než se vrátila do práce, tenkrát se však na její pozici „zabydlela“ Gabriela Lašková. Diváci si ji navíc oblíbili. Prima ji přesto nakonec vyhodila, bylo z toho hodně zlé krve. Je tedy logické, že si manželka podnikatele Ivana Hecka nepřeje, aby se situace opakovala. Ostatně, asi ani vedení televize by z toho nebylo zrovna na větvi.

Vedení televize by došla trpělivost?

Každopádně je velká otázka, jak to všechno dopadne. Zdroj blízký televizi Prima naznačil, že pokud by si Hecko prosadil svou a Eva zůstala doma déle, než má dohodnuto s šéfy televize, už by o ni možná nestáli. Stejný případ by mohl nastat, pokud by se sice vrátila v termínu, ale za pár měsíců by zase odešla na mateřskou. Faktem je, že by se asi nikdo nemohl divit, pokud by „hlavounům“ došla trpělivost.

Přitom sama Perkausová před časem jasně řekla, že chce velkou rodinu. „Vždycky jsem měla představu, že bych chtěla tři děti. Byla bych ráda, kdyby se mi jednou podařila splnit.“ Opravdu by do toho ale šla hned na úkor své kariéry? To si dokáže představit jen málokdo. Uvidíme tedy, jak se věci vyvinou.

Teď si určitě Perkausová chce užít zaslouženého klidu, zvládnout péči o dvě malé děti a zřejmě pak se začne řešit, jaké další kroky podnikne. Nicméně to rozhodně nevypadá na to, že by měla hodně času.

