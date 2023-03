Realitní makléř Jirka Hanousek ze Survivoru: Na produkci prý poslal právníky

Všechno začalo nevinně. Souboj o individuální imunitu vyhrál ve čtrnáctém díle znovu Adam, který se tak z nenápadného hráče překvapivě staví do velmi silné pozice. Jirka se tou dobou už cítil ohrožený, a tak po hysterickém výlevu všem vysypal, jaká je jeho strategie a koho chtěl postupně vyhodit. To by byl vlastně skvělý materiál do střižny, kdyby na kmenové radě nebyl Novotným takřka donucen říct, co má na srdci. To vyústilo v odchod, kdy mu moderátor neumožnil se s ostatními ani rozloučit.

Novotný Jirku opěvuje, ten to vidí jinak

Jirka byl cenným hráčem celé reality show, protože zkrátka uměl připravit kmeni zajímavé chvíle. Novotný jeho odchod vnímá jako velkou slávu zajímavého hráče, Jirka to ale zřejmě vidí trochu jinak. Náhlou změnu pravidel, která zapříčinila, že se do duelu nemohla dostat děvčata, Jirka akceptoval jen stěží. Podle něj to narušilo jeho důvěru v celou soutěž.

Jenže podle Novotného, který se sám nazývá služebníčkem soutěže, je to všechno trochu jinak. Jirka měl hrát celou dobu velmi agresivně, slovně napadal reportéry, kteří dělají se soutěžícími rozhovory v džungli, dokonce se měl tajně scházet se zahraniční produkcí a stále měl k něčemu připomínky. Když avizoval svůj odchod, byla to jen příslovečná třešnička na dortu.

Hanousek povolává na pomoc právníky

Moderátor dostal pokyn, aby z něj dostal, zda odejde, či nikoliv, a proto to prý celé vypadalo tak, jak vypadalo. Ondřej měl údajně zapovězeno dovolit Jirkovi, aby cokoliv dál rozvíjel. Naloženo od diváků dostávají oba. „Jsem dost překvapená, co si Jirka mimo kamery dovolil. Holt pochopil, že není pán světa,“ píše jedna z fanynek Novotného. „Ani zdaleka jsi to neřekl tak klidným hlasem, jak to tady prezentuješ,“ píše mu Věra. „Jiřímu doteď nedochází, že není mocipán ani světa, ani téhle show. Nepřestane, nezmlkne, neposlechne, raději sám sebe vyhodí. S takovým týpkem chceš mít dvojdomek. Šmíruje tě přes plot a kuje pikle, doma na tebe má nástěnku, a když pořádáš grilovačku a nepozveš ho, pošle na tebe právníky,“ smála se Alena na sociálních sítích. A nebyla daleko od pravdy.

Jirka prý teď svůj odchod skutečně řeší s právníky a v současné chvíli se nevyjadřuje k ničemu, k čemu musí zachovat mlčenlivost. „Moji právníci vyjednávají s právníky produkce, abychom došli k nějaké dohodě. A když to vyjde, tak vám řeknu spoustu dalších důvodů, proč jsem ze hry odešel. Genderové pravidlo bylo jenom třešničkou na dortu," citoval Jirku server Extra.cz. Čeho přesně chce Jirka docílit, zatím neřekl. Evidentně se však ještě máme na co těšit.

