Moderátor soutěže Na lovu Ondřej Sokol má druhou tvář, kterou by u něj čekal málokdo

Ruku na srdce. Ondřej Sokol, to je hlavně nejzábavnější člen primácké Partičky a moderátor televizní show Tvoje tvář má známý hlas. Už několik let velmi populární postava v českém zábavním průmyslu se však věnuje i „hlubšímu“ uměleckému řemeslu. V Činoherním klubu je totiž režisérem hned několika úspěšných her. Znáte jeho druhou stránku?

Nečekaný žánr

Kdo by čekal, že autor mnohdy nejpovrchnějších vtípků je držitelem prestižní a respektované divadelní Ceny Alfréda Radoka za talent roku a ceny Thálie za talent do 33 let? To vše za představení Osiřelý západ. Jako noc a den se tedy jeví kariéra Ondřeje Sokola.

V televizi poťouchlý bavič, který spolupracoval i na vzniku seriálu Tele, tele a několik let hrál v Ordinaci v růžové zahradě, a na druhé straně člověk, který má na svém kontě adaptace a překlady děl Harolda Pintera, Martina McDonagha a Davida Mameta. Celkem zvládl zrežírovat úctyhodných 27 divadelních představení a mnohdy střídal zcela nečekaně žánry. Od hlubokého dramatu ke klasickému divadlu, od muzikálu k lehké komedii. To vše na prknech Činoherního klubu, Studia DVA a Divadla Na Jezerce.

Slavíci se moc nevyvedli

Faktem je, že možná i takto se Ondřej snaží udržovat stále mladý, aby udržel krok se svojí mladou přítelkyní Nikolou. Společně vychovávají tři děti. A i když se občas „trefí“ vedle – například za moderování Zlatých slavíků dostali s Alešem Hámou od mnoha lidí pořádný „kartáč“ – jeho kariéra je v podstatě bez poskvrnky.

