Sandeva dráždí Agátu bosou nohou. Seriál Jedna rodina si asi modelka nepustí

Už nějaký čas se vědělo, že je to právě Sara Sandeva, kdo se přidá do party seriálu Jedna rodina. Že si k tomu ale přibere Vincenta Navrátila, tím mnohé překvapila! Ten je totiž bratrem známé modelky a influencerky Agáty Hanychové, která s bývalým manželem Jakubem Prachařem nemá dobré vztahy. Naopak v poslední době mají mířit k soudu kvůli jejich dceři Mie. Prachař si nepřeje, aby ji Hanychová dávala na internet, ačkoliv Hanychová je často s dětmi součástí lukrativních reklam, za které dostává královsky zaplaceno. A je to právě Sandeva, kdo ve skutečném životě bláznivě miluje bohémského Prachaře. Jak tohle může dopadnout?

Medard a Bára jsou padouši

„Bára to má teď trochu složité. Je relativně čerstvě po rozchodu s klukem, se kterým byla zasnoubená. Takže si prožívá takovéto porozchodové období, ale do toho si začala jiný vztah. Takže to má holčička trochu náročný, aby to emočně zvládla a vydržela,“ prozrazuje o své postavě půvabná herečka Sara Sandeva, která se na place potkala s bratrem bývalé ženy svého současného partnera, Vincentem Navrátilem. S ním její postava zdravotní sestřičky randí, a tak si užívají spoustu žhavých scén.

Uvědomuje si, že laškuje s bývalým švagrem svého partnera? „Nesnáším mdlé postavy, které do děje přináší akorát stopáž ve formě prázdných dialogů. A proto miluju Medarda. Každá jeho věta provokuje ostatní postavy k jednání. Nechodí kolem horké kaše a jedná, díky tomu se nic nedrží v nudném zacyklení a seriál se neustále a nečekaně vyvíjí,“ pochvaluje si Vincent postavu mladého doktora, který nedávno začal brát úplatky a vymýšlí, jak podrazit každého, kdo se objeví v jeho blízkosti. V tom si s Bárou ostatně báječně rozumí, protože ta se zase snaží dostat nějakým tím podrazem svou sokyni Kláru. Ve skutečnosti je Sara s Vincentem také jedna rodina. Ale trochu jinak.

Vincent Saru s Jakubem zbožňuje

Prachař přiznal vztah se Sandevou poprvé v roce 2021. Tehdy měla Agáta, jeho bývalá manželka, na Sandevu žárlit, jak prozradil po letech právě její bratr Vincent. Známá jsou její vyjádření například na premiéru, kam hrdličky vyrazily společně. Hanychová tehdy soptila, že dal Prachař Miu chůvě, aby se mohl za rohem líbat se Sandevou. To dnes už ale zřejmě dávno není pravda. Nebo že by snad Sandeva pořád pila Agátě krev?

Ať tak, či tak, Vincent je zřejmě spokojený. Už několikrát se nechával slyšet, že má Saru rád a je šťastný, že právě ona dělá jeho neteřince nevlastní maminku. I s Jakubem má dobré vztahy a naznačil, že rozvod jeho sestry se švagrem byl nakonec oběma stranám prospěšný. Zřejmě si zkrátka nebyli souzeni.

Ostatně, Sařiny kvality už nepopírá ani Agáta, která si alespoň pochvaluje, že Mia díky Saře přijede od tatínka učesaná. Dokonce ve chvílích, kdy má Jakub natáčení, Sara s Miou mamince klidně zavolají. Zdá se, že jsou to dobré parťačky. Jakou úlohu však ve vztazích nakonec sehraje Vincent, to teprve uvidíme. Nedávno se nechal slyšet, že vztahy mezi jejich rodinami ještě nejsou tak perfektní, aby se všichni sešli u jednoho stolu. Možná, že za to může divoké majetkové vypořádání Agáty a Jakuba. Tehdy musela Agátina maminka Veronika Žilková prý prodat rodinnou chalupu, aby Hanychová vyplatila manžela z domu v Praze. Je snad možné, že právě proto jí vřelé bratrovy vztahy se Sarou zkrátka vadí? Nebo že by se na seriál Jedna rodina ráda podívala?

Zdroj: autorský článek, TV Nova

