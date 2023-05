Sebevraždy ve světě slavných: Na život si sáhli nejen Svoboda a Bartošová

Problémy se nevyhýbají ani známým osobnostem. Některé z nich se je však rozhodly řešit tím nejhorším možným způsobem. Zanechaly tu své blízké a odešly – někdy doslova vlastní rukou.

Karel Svoboda se zastřelil ve věku 68 let

Fenomenální skladatel filmové, televizní, muzikálové a populární hudby zemřel 28. ledna 2007. Byl vystudovaný zubní laborant, přesto utekl k uměleckému řemeslu. V roce 1965 prorazil se skupinou Mefisto, kterou však záhy opustil a věnoval se jen skládání hudby. Obdržel řadu ocenění, například diamantovou desku od Supraphonu.

Byl dvakrát ženatý. Jeho první žena zemřela v roce 1993, spolu měli dceru Janu a syna Petra. Z druhého manželství s Vendulou měl dceru Klárku, která zemřela na leukémii, a syna Jakuba. Velkou kauzou byly Venduliny spory právě s Petrem, které po smrti skladatele plnily několik měsíců přední stránky bulváru. Vila, kterou Svoboda koupil na doporučení Ladislava Štaidla a na jejímž dvorku se zastřelil, je už dlouho na prodej. Zdědil ji syn Petr a podle informací, které zveřejnil Blesk.cz, za ni v roce 2016 požadoval 75 milionů. Dnes je nabídce za 49 milionů.

Vlastimil Brodský odešel ve Slunečné v 81 letech

Geniální herec a otec Terezy Brodské, herečky známé mimo jiné ze seriálu ZOO, měl dlouho bojovat s depresemi, které ho sužovaly. Sebevraždu spáchal 20. dubna 2002 na své chalupě ve Slunečné na Českolipsku ve věku 81 let. Právě lokace měla být důvodem, proč Brodská kdysi váhala, zda přijme roli Janči Kratinové v seriálu Slunečná. Ten se sice natáčel v Zápech, přesto byla spojitost s bolestnou událostí zřejmě až příliš intenzivní.

„Já, ani můj bratr, ani nikdo z rodiny to nečekal. Ani jeho psychiatři. I je to zaskočilo, protože tatínek měl celý život takový černý humor a netušili jsme, že by se k něčemu takovému odhodlal,“ řekla Tereza. Ta si dodnes myslí, že měl strach ze stáří a nemohoucnosti.

Iveta Bartošová si sedla na koleje ve věku 48 let

Zlatá slavice Iveta Bartošová svůj život ukončila na kolejích v pražské Uhříněvsi před devíti lety, ve věku 48 let. Zanechala zde svého manžela Josefa Rychtáře, sestru Ivanu, bratra Lumíra, syna Artura a mnoho dalších blízkých. Před svou smrtí byla často terčem bulvárních plátků, přičemž její manžel obvinil z její smrti novináře. „Milí nejdražší, prosím odpusťte mi, jenom vám přidělávám starosti. Zbožňuji vás. Tohle už se nedá zvládnout. Miluju vás, hlavně Arťo – odpusť – tvoje navždy máma,“ napsala tehdy do dopisu na rozloučenou.

Stojí za povšimnutí, že si pro své poslední minuty vybrala takřka stejný způsob, který ukončil život její první velké lásky Petra Sepéšiho, se kterým nazpívala například Knoflíky lásky. Ten však ze světa neodešel dobrovolně, ale měl autonehodu.

Martin Štěpánek bojoval s rakovinou. Bylo mu 63 let

Herec, režisér, novinář a politik a samozřejmě také bratr herce Petra Štěpánka, manžela Zlaty Adamovské. Byl ministrem ve vládě Mirka Topolánka. Zastřelil se 16. září 2010. Mluvilo se o zákeřném boji s rakovinou – už zkrátka nechtěl trpět dál. Po chemoterapiích mu prý bylo už dlouho zle, nakonec je dokonce odmítal. Problémy s pohybem potvrdila i jeho manželka Jaroslava Tvrzníková.

Smrt Petra Muka ve věku 45 let je dodnes předmětem spekulací

Už od smrti zpěváka Petra Muka, ke které došlo 24. května 2010, se spekuluje, zda šlo o odchod dobrovolný. S hity Ráchel nebo Tančíš sama, byl jedním z nejpopulárnějších českých zpěváků. Muk měl trpět maniodepresivní psychózou, dokonce si prý při jednom záchvatu podřezal žíly a skončil v psychiatrické léčebně.

Oficiální příčinou jeho smrti mělo být udušení zvratky. I policie tehdy potvrdila, že šlo o nešťastnou náhodu. V krvi měl mít 2,65 promile alkoholu. Objevují se však i neověřené informace o kombinaci alkoholu a léků, a tak bude jeho smrt pravděpodobně už navždycky záhadou.

Chtěla Jiřího Šlitra (45) usmrtit milenka?

Ani u Jiřího Šlitra si dodnes někteří lidé nejsou jistí, zda šlo o hromadnou sebevraždu, nebo nešťastnou nehodu. Geniální hudebník randil ke konci svého života s mladou fanynkou divadla Semafor Jitkou Maxovou, v jejímž náručí našel 26. prosince 1969 smrt. Otrávili se svítiplynem, který unikal z kamen, kterými si přitápěli. Objevily se spekulace, zda Maxová Šlitra neotrávila, protože se s ní chtěl rozejít. Policie však označila celou událost za nehodu.

Zdroj: wikipedia.org, super.cz, sedmicka.cz, blesk.cz

KAM DÁL: Lambora opustil stín Janka ze Slunečné. Ve Specialistech dospěl.