Seriál Smolíkovi se pokračování nedočkal, i tak je Gábi pro české ženy legendou

Gábi Smolíková mezi českými ženami rychle zdomácněla – pomáhala jim naříkat nad špatnou volbou partnera a ukazovala, že i Pepa ji někdy dostane do úzkých. Korpulentní bruneta, kterou by v hrané verzi tehdy z fleku mohla hrát Helena Růžičková, českému publiku zkrátka učarovala. A nejen ona.

Smolíkovi byli vizionáři

Ládínek, k tomu Týna, Gábi a Pepa – a nechyběla ani kočka Žofka, pes Zorro a nájemní byt v budapešťském činžáku včetně nevrlého souseda Halíře. A také potomek ze 33. století, kterým to všechno začíná. Zdánlivě běžný život rodiny Smolíkových se komplikuje o to víc, že jim z budoucnosti dorazí na pomoc úžasné vynálezy, na které není v 70. letech 20. století lidstvo připraveno – a Smolíkovi už vůbec ne. V mnoha ohledech byl seriál vizionářský a připomínal americké sitcomy. Rodina smolařů, která prožívá divoká dobrodružství, diváky uchvátila. Už proto, že byl seriál dělaný jak pro děti, tak dospělé.

Příběh vznikl v roce 1968 ve filmových studiích Pannonia. V roce 2005 se měl přitom dočkat pokračování a postavy měly být moderní. Spoléhalo se na to, že diváky zajímá, co by vlastně bylo dál. Pilotní epizoda byla nakonec skutečně dokončena a zveřejněna na internetu, ale plány nakonec padly kvůli nedostatku finančních prostředků na ručně kreslenou animaci. Sekundárním důvodem byla také hospodářská krize v Maďarsku, která zemi v tehdejších letech postihla.

Dneska už by se seriál úspěchu zřejmě nedočkal

Tehdy se předpokládalo, že aktuální generaci už seriál tolik nezaujme a nesplní požadavky moderní doby. Přesto si i dnes nechávají tvůrci dveře k případnému pokračování otevřené. Zda na něj ale někdy vůbec dojde, je otázkou. Hlavní hrdinou měl být Ládínek, který se rozhodne investovat vydělané peníze do počítačového systému.

A co se recenzí na internetu týče, zřejmě měli tvůrci ohledně názorů a požadavků dnešních diváků pravdu. Seriál si sice získává stále nové a nové diváky, to však neznamená, že jsou spokojení a k seriálu se opakovaně vrací. Daleko větší srdcovka je to pro ty, kteří se na seriál dívali v oné první vlně. Mimochodem, i Endre Harkányi, herec, který nadaboval otce Gézu Mézgu (u nás Pepu), tvrdil, že popularitu seriálu nikdy nepochopil.

Zajímavosti z tvorby Smolíkových

Když k nám seriál přišel, tvůrci českého dabingu nechtěli kočce ponechat původní jméno Mafie , a tak byla přejmenována na Žofii. Jenže narazili ve třetí sérii, kde je na jejím původním jméně založený celý jeden díl. Smolíkovi na ni totiž volají právě jménem „Mafie“, což zapříčiní, že se stanou obětí únosu skutečnými gangstery. V epizodě Kapitán se skleněným okem tak padne zmínka, že Žofie zemřela a místo ní má Týna právě Mafii. V originále má ale pořád jednu a tu samou kočku.

, a tak byla přejmenována na Žofii. Jenže narazili ve třetí sérii, kde je na jejím původním jméně založený celý jeden díl. Smolíkovi na ni totiž volají právě jménem „Mafie“, což zapříčiní, že se stanou obětí únosu skutečnými gangstery. V epizodě Kapitán se skleněným okem tak padne zmínka, že Žofie zemřela a místo ní má Týna právě Mafii. V originále má ale pořád jednu a tu samou kočku. Dabing k jedenácté epizodě se v České televizi jako záhadou ztratil , a tak musel být pořízen znovu.

v České televizi jako , a tak musel být pořízen znovu. Hned v první epizodě zazpívá v televizi Teri Harangozó . U nás jde takřka o neznámé jméno, ale v Maďarsku to byla tehdy jedna z nejvlivnějších celebrit.

. U nás jde takřka o neznámé jméno, ale v Maďarsku to byla tehdy jedna z nejvlivnějších celebrit. Ve čtvrté epizodě jste mohli zaslechnout hudbu z kultovního seriálu Jen počkej, zajíci. Dnes je kritizován pro míru násilí a brutality, ačkoliv je primárně určen dětským divákům.

Šestá epizoda inspirovala tvůrce k další sérii s tématem cestování do jiných světů s názvem Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka.

Zdroj: autorský článek

