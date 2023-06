V létě nahradí příběh Kučerových pořad Zlatá labuť u sporáku

Irena si zkrátka nedá pokoj. Ve snaze ochránit všechny kolem sebe, ačkoliv navenek se tváří jako chladná mrcha, mluví všem do života, uzavírá tajné dohody a třese se strachy. Jedním z jejích obětních beránků se stane také bratr Petr, který je až po hlavu zamilovaný do prodavačky a bývalé zlodějky Báry. To se pochopitelně klanu majetných Kučerových nelíbí a chtějí jejich lásce učinit přítrž.

Východisko vidí ve svatbě s Markétou, která pochází z vážené rodiny Dittrichových. Jak to dopadne? Přesvědčí Markéta Petra ke svatbě? Už teď vám můžeme prozradit, že ano… Skutečný důvod a vypjatou situaci však necháme pro vaše oči na televizní obrazovky. Půjde o poslední díl úspěšné první sezóny. Pak nastane letní pauza.

Diváci se dozví zajímavosti o prvorepublikových osobnostech

Aby se divákům během prázdnin po oblíbeném seriálu nestýskalo, připravila si televize Nova exkluzivní pořad Zlatá labuť u sporáku. Najdete ho na webu Novy, kam pravidelně přidávají bonusový materiál. Diváci se tak dozví, jak v dnešní době připravit oblíbené pokrmy z časů první republiky, tedy z období od vzniku Československa v roce 1918 až do Mnichovské dohody v roce 1938. Redaktorky společně připraví prvorepublikové recepty a zcela netypicky je doplní o dobové drby. Divák se tak například dozví, proč Ema Destinnová s sebou všude vozila kostlivce Ivánka, na čem si rádi smlsli Čapkovi Pátečníci nebo že Vlasta Burian zdědil osobního kuchaře po belgickém králi.

Pořad je prvním společným autorským projektem redaktorek TV Nova Dominiky Rachůnkové a Reginy Zajícové. První tři díly jsou divákům již k dispozici a na pokračování se mohou těšit každých čtrnáct dní.

Něco tu nesedí...

Pravdou ale je, že ačkoliv si zmíněné dámy připravily recepty podle kuchařky První republika u stolu autora Jaroslava Vašáka, seriál Zlatá labuť o tomto období vůbec nepojednává. Začíná vpádem německých vojsk na české území, což je vidět hned v prvním díle při slavnostním otevření obchodního domu.

V prvních dvaceti dílech postupně sílil nátlak německé říše a gestapa, postavy začínají cítit strach i nátlak doby. Nedá se tedy vůbec říct, že by některá z dam stála u sporáku a přemýšlela, čím potěší mlsný jazýček svého milého. Bára miluje Petra, který si vezme jinou, a bojí se bývalého partnera, Aleně hrozí pracovní tábor, protože je lesba, a Eva laškuje s velitelem gestapa, aby získala potřebné informace, což se jí jistě dříve či později vymstí.

Válečná kuchyně nebyla dost atraktivní?

V seriálu Zlatá labuť tak o kuchyň rozhodně nejde, stejně tak ani o první republiku. Ve skutečnosti je to pravděpodobně spíš druhá republika, ačkoliv vzhledem k počasí jsme možná už dávno za ní. Ta totiž trvala od 28. září 1938 do 15. března 1939. Doba válečná by však pro kuchařskou show neměla ten správný wow efekt. Tehdy se hodovalo poskrovnu, ačkoliv Bára byla nedávno naprosto fascinovaná tím, že Petr snídá míchaná vajíčka.

Nelze však produkci upřít snahu potěšit diváky, kteří se teď přes léto musí smířit s absencí svého oblíbeného seriálu. Ačkoliv Zlatá labuť na začátku budila rozporuplné reakce, nakonec si své pevné místo na obrazovkách našla. Čekal snad u režiséra Bisera Arichteva někdo něco jiného, než úspěch?

Zdroj: TV Nova, academia.cz, dejepis.cz

KAM DÁL: Gestapák ze Zlaté labutě i policajt ze Specialistů Jiří Hána: Na večírcích ho nenajdete.