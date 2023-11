Vánoce bez dluhů: Máte posledních pár dní, kdy můžete začít od nuly

Milostivé léto je zákonná úprava, která zcela mimořádně dovoluje odpuštění příslušenství za podmínek, že dlužník zaplatí původní dluh v zákonné lhůtě. To znamená částku, kterou jste si půjčili, případně tu část, kterou jste nesplatili. Příslušenství zahrnuje zákonné úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty a další.

Odpuštěny mohou být také náklady řízení včetně exekučních nákladů (je-li dluh vymáhán v exekuci správní či daňové). Požádat o odpuštění příslušenství lze nejpozději do 30. listopadu 2023. Milostivé léto 3 se vztahuje i na dluhy, které příslušný úřad teprve eviduje (tj. vyměřil je a spravuje je).

Netýká se to však všech dluhů. Žádat můžete o odpuštění příslušenství, které se vztahují k:

sociálnímu pojištění a příspěvkům na státní politiku zaměstnanosti evidovaným či vymáhaným ČSSZ,

daňovým nedoplatkům,

dluhům vůči soudům a Vězeňské správě ČR (tzv. justiční pohledávky),

jiným dluhům vymáhaným územní samosprávou (např. místní poplatky za psy).

Podmínky pro odpuštění

oprávněným (věřitelem) je ČSSZ/OSSZ, Finanční úřad, Celní úřad, soud, Vězeňská služba ČR nebo obec, kraj či hlavní město Praha,

dluh vznikl před 30. zářím 2022,

je-li dluh v exekuci, musí jít o správní či daňovou exekuci,

původní dluh je třeba zaplatit v určeném termínu.

Dluh můžete uhradit ve splátkách

Původní dluh můžete splatit buď jednorázově, a to do 30. listopadu letošního roku, anebo ve splátkách. V takovém případě však musí být dluh vyšší než 5 000 Kč. Splátkový kalendář je ze zákona přípustný takto:

U daňových nedoplatků se splácí ve dvanácti splátkách vždy na konci každého měsíce počínaje 30. 11. 2023 a konče 31. 10. 2024.

U dluhu na sociálním pojištění se splácí:

je-li dluh nižší nebo roven 50 000 Kč, ve dvanácti splátkách vždy na konci každého měsíce počínaje 31. 12. 2023 a konče 30. 11. 2024,

je-li dluh vyšší než 50 000 Kč, v šedesáti splátkách vždy na konci každého měsíce počínaje 31. 12. 2023 a konče 30. 11. 2028.

Šanci tak mají i ti, kteří nemají celkovou částku najednou. Jiná úprava splátkového kalendáře možná není, termíny splátek jsou pevně dané zákonem. Prostřednictvím Milostivého léta však nemůžete řešit příslušenství z dluhů na zdravotním pojištění. Připravuje se zákon, který by to pro fyzické osoby umožnil od počátku ledna, v Milostivém létu 3 to ale nepřipadá v úvahu. I tak nebudou moci v novém roce o odpuštění žádat například právnické osoby.

Není ten nejlepší dárek na Vánoce čistá hlava i stůl?

Zdroj: redakce, milostiveleto.cz, insolvenční rejstřík

