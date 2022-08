Děda obtěžoval vnučku od jejích 11 let. Poprvé ji znásilnil ve 13

Zvrácený pedofil opakovaně znásilňoval nezletilou dívku ve své dodávce ve městě Tyldesley ve Velkém Manchesteru. „Nestyď se za to, neboj se,“ říkal jí pokaždé. Poprvé ji políbil v jejích jedenácti, ve dvanácti přešel na líbání na ústa a "seznámil" ji s dodávkou,“ uvádí list Manchester Evening News.

Bála se, dělalo se jí špatně

Healey nařídil dívce, aby si sedla na skříňku v zadní části dodávky. Pak ji poprosil, aby se svlékla. „Byla vyděšená a cítila to jako povinnost,“ uvedla u soudu v Manchesteru žalobkyně Charlotte Johnson. „Když se dotkl její hrudi, byla potichu, bála se a udělalo se jí špatně. Poté ji znásilnil a tvrdil jí, že se jí to líbilo.“

Dívka se mu odvážila vzepřít až ve čtrnácti. Když ji chtěl opět znásilnit, dokázala se ubránit. Muž přesto pokračoval v obtěžování. „Miluji každý kousek z tebe, nikdy ti neublížím. Nenecháš mě ani políbit tě na tvář?“ měl jí podle obžaloby šeptat.

Vězení, léčba a registr delikventů

Healey byl usvědčen ze sexuálního napadení a znásilnění a dostal trest čtrnáct let odnětí svobody. Než bude moci požádat o podmíněné propuštění, musí ve vězení pobýt minimálně devět let a čtyři měsíce. Na neurčito bude zapsán do registru sexuálních delikventů a byla mu nařízena sexuální léčba.

„Během soudu jsme zjistili, co jste doopravdy zač. Byl jste panovačný, nutil jste oběť k otřesným činům. Přesně jste věděl, co jste v dané chvíli dělal a uvědomoval jste si důsledky svých činů,“ prohlásila mimo jiné v rozsudku soudkyně Rachel Smith.

Zdroj: Manchester Evening News

