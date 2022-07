Radka (28): Přítel je nechutný, stydím se s ním někam chodit. Známí mu říkají dost ošklivě, jeho reakce jsou pro mě šokující

Ještě máme všichni v živé paměti, jak nám jako malým babičky i rodiče říkali, abychom si nekousali nehty, nešťourali se v uších a tak dále. Už vůbec ne ve chvíli, kdy jsme byli někde mezi lidmi. „Kdyby mu bylo osm, asi bych to pochopila a snažila se ho napravit. Jenže u třicetiletého chlapa se můžete jen stydět,“ hořce se usmívá Radka.

Stojí u zdi a dělá to

Co tedy tak hrozného její partner dělá, že s ním odmítá kamkoli chodit, a když už vyrazí, je to pro ni utrpení? „Dloube se v nose. Tvrdí, že za to nemůže, že to dělá nějak podvědomě nebo co. Ale představte si dospělého člověka, jak stojí třeba v baru u zdi a se zaujetím se rýpe v nose,“ kroutí hlavou.

Podle ní to ještě není to úplně nejhorší. „Někdy se stane...já nevím, jestli to mám vůbec říkat. Někdy se zkrátka stane, že když vyndá prst z nosu, strčí si ho do pusy. Je to vážně nechutné a já tomu nemohu nijak zabránit.“

Mluví o něm za jeho zády

Není se čemu divit, že když s přítelem někde je, propadá se Radka studem. „Jsem rudá až na zadku, vpíjím se do židle a dělám, že tam vůbec nejsem. Ale úplně na sobě cítím pohledy lidí, jak si mě měří od hlavy až k patě a říkají si, co jsou ti dva zač. Potím se, je mi horko a nevím, co s tím mám dělat.“

Její kamarády se zpočátku snažily, aby ji podpořily. Už ani ony ale nijak netají pohrdání a posměch. „Špitají si mezi sebou, něco mi i přímo říkají. Přitom Ivan je ten nejhodnější chlap na světě, zastane spoustu práce a vím, že mě má rád. Ale tohle se nedá.“

Dělá, že to neexistuje

Podle Radky je nejhorší, že si její partner vážný problém nepřipouští. „Mnohokrát jsem ho prosila, aby se poradil s odborníkem. Určitě existuje něco, co by mu pomohlo. On ale tvrdí, že to má pod kontrolou a že si lidé už vymýšlejí, protože o jeho zlozvyku vědí. Ale tak to není, on to opravdu stále dělá.“

Sympatická blondýnka vážně uvažuje, že se s partnerem rozejde. Když už je ale o tomto kroku přesvědčená, Ivan udělá něco, co její názor změní. „Musím to udělat, jinak to nejde. Nemohu žít ve studu, kamarádky mu říkají holubožrout. Ale zatím nevím, jak na to...“

