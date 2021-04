Sexsymbol v důchodu vypadá luxusně. Vrstevnice Cardinalové takové štěstí nemají

V šedesátých a sedmdesátých letech bývala jednou z největších sexsymbolů filmového plátna. Italská herečka Claudia Cardinalová slaví již požehnaný věk a je zcela pochopitelné, že i na její tváři se promítá nezastavitelný zub času. Přesto si však udržela šarm a eleganci. To se o jiných herečkách říct nedá…

Brigitte Bardotová

Hnědé oči, krásné blond vlasy, bujné křivky a svůdný pohled. Francouzská herečka Brigitte Bardotová patřila do hvězdné sestavy krásek, které muže přiváděly k šílenství. Mladistvá krása není věčná a stárnutí se pochopitelně projevilo i na její v minulosti dokonalé tváři. „Stará budu teprve tehdy, až nedostanu muže, po němž zatoužím,” sdělila v minulosti v rozhovoru slavná herečka. Minulý rok oslavila 87 let a žádný make-up ani botoxové injekce to nemohou zakrýt. Někdy si však stačí připustit, že už je prostě pozdě.

Sophia Lorenová

Představte si, že máte osmdesátiletou babičku, která byla v minulosti sexsymbolem pro muže na celém světě. Ženy jí záviděly krásu a filmoví producenti šponovali honoráře do nesmyslných částek. Vaše babička vám však neupeče v neděli bábovku, ani nevyluští křížovku.

Chystá se jít na botox rtů a žehlení vrásek na tváři. Večer se vydá do společnosti s výstřihem a její garderoba má hodnotu slušné nemovitosti. Herečka Sophie Lorenová samozřejmě nevypadá jako Donatella Versace (královna plastických operací), ale na fotkách ze současnosti je patrné, že si stárnutí vůbec nepřipouští. Ve snaze překrýt vrásky života se však ztrácí její původní šarm a krása. Italská herečka tedy rozhodně jako babička nepůsobí, což je v některých momentech spíše děsivé než okouzlující.

Raquel Welchová

I plastický chirurg může odvést dobrou práci, když je klient soudný a umí si pomáhat poskromnu. Herečka Raquel Welchová totiž evidentně stejně jako Claudia Cardinalová stárnout umí. Byť kosmetické úpravy nepřehlédnete, v osmdesáti letech rozhodně nevypadá zle.

Američanka, která patří mezi největší sexsymboly šedesátých a sedmdesátých let, stárne důstojně, ale stejně jako v případě výše zmíněných dam nemůžete čekat, že bude sedět v parku na lavičce, pomlouvat sousedy a krmit holuby. Vnuci a pravnuci těchto stárnoucích hvězd si prostě musí zvyknout, že babičky si věk nepřipouští za žádné situace.

