Shaquille O'Neal prodává luxusní sídlo. Neskutečné, co vše si tam hvězda NBA nechala postavit

Hvězdný sportovec na prodeji úchvatného areálu v Orlandu přeci jen dost vydělá. V roce 1993, kdy se stal členem týmu Magic, totiž rezidenci koupil "jen" za 3,95 milionů liber. Je ovšem pravdou, že od té doby tam dost investoval. Kromě již zmíněných vymožeností jsou budoucímu majiteli k dispozici i další vychytávky a libůstky.

Tohle nemají ani v nejlepších restauracích

Za zmínku určitě stojí kuchyně vybavená tím nejlepším, o čem se zdá profesionálním kuchařům v těch nejdivočejších snech. Obrovský snídaňový bar je pro dvanáct osob, protože O'Neal byl známým pořadatelem bujarých večírků. A bylo by dost nezdvořilé nechat hosty ráno odejít bez něčeho dobrého na zub.

Obrovskému nádvoří vévodí plavecký bazén, který je jen tak mimochodem delší, než ve kterém se borci "brouzdají" na olympijských hrách. Voda je chladnější, aby si v něm zájemce odpočinul od žhavého floridského slunce. Nechybí ani vířivka nebo místo k relaxaci s výhledem na alej tropických stromů.

Shaquille O'Neal

- v roce 1993 začal svou kariéru v rapu. Vydal pět alb

- miluje jízdu na autodromu a v motokárách

- hrál v mnoha filmech mj. Kazaam (hlavní role džina) nebo Scary Movie 4

- investor eSport týmu NRG

- jeho snem je potkat se s Barackem Obamou

Nejraději měl parádní ložnici

Pokud by to stále pro někoho nebylo dost, do "jiného světa" je možné se dostat v salonku, kde si Shaquille rád občas dopřál doutníček. Ten se nachází v nejvyšším patře budovy s překrásným výhledem na jezera Louis a Butler. Samozřejmostí je také vinný sklípek, několik krbů s venkovní kuchyní a kancelář.

Sám O'Neal prý nejraději obýval ložnici o rozloze 900 čtverečních metrů se zrcadlovou stěnou, šatnou, obrovskou koupelnou a panoramatickým výhledem na jezero z gigantické oválné postele. A abychom nezapomněli, co by to bylo za dům hvězdy NBA, kdyby chybělo basketbalové hřiště? Tak vězte, že zde najdete venkovní i vnitřní.

Loni prodal dům v Los Angeles

Bývalý sportovec novým majitelům slíbil, že si z rezidence prakticky nic neodnese. Mají se tedy na co těšit. Kdyby se jim náhodou nelíbilo parkovat auta v "zrcadlové" garáži, klidně ji mohou přebudovat třeba na muzeum nebo bludiště. A kdyby jim to bylo pořád málo, hned vedle je osmnáctijamkové golfové hřiště.

O’Neal se stal čtyřikrát vítězem nejlepší basketbalové ligy světa. V NBA získal celou řadu dalších ocenění, byl uveden do Síně slávy. Prodej nemovitosti v Orlandu přichází jen o rok a pár měsíců později, kdy se takto zbavil svého sídla v Los Angeles. Za to dostal bezmála dva miliony liber.

