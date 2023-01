Andělské poselství na úterý 10. 1. 2023: Opakující se čísla přinesou štěstí ve hře i silnou manifestaci

Některé věci je třeba uzavřít, stejně jako použitou a prázdnou sklenici. Zkušenosti, které jste měli načerpat, už vám byly dány. Teď je třeba posunout se dál. Čeká vás cesta, která bude bezpodmínečně vyžadovat vaše plné nasazení. Pomocníkem vám bude intuice, která se nikdy nemýlí. Jak se naučit poslouchat svůj vnitřní hlas se dozvíte níže.

Intuice je cestou ke štěstí

Vnitřní hlas nebo snad intuice – zdá se vám to tak magické? Někteří věří, že každému z nás byl dán velmi silný a upřímný našeptávač, který je schopen předpovídat budoucnost a vést nás na správné cestě. Kolikrát už jste si řekli, že přesně tohle jste tušili. Kolikrát jste něco udělali, ačkoliv vaše tělo přímo vnitřně křičelo, že to dělat nemáte? A dopadlo to potom dobře?

Naopak, kolikrát jste se pustili do něčeho, co vypadalo možná jako přímá cesta do problémů, vaše srdce vám však našeptávalo, že to zvládnete? Nenechte se ani tentokrát zlomit názory okolí a poslouchejte sami sebe. Naučte se využívat svou intuici pro svůj prospěch, může vám přinést vytoužený blahobyt. Právě dnes byste totiž mohli mít štěstí ve hře a klidně vyhrát levou zadní nějakou tu kačku. Zkuste třeba los!

Intuici můžete trénovat při každodenních situacích. Zkuste poslouchat sami sebe. Budete dnes pospíchat na ten autobus? Koupíte si kávu, ačkoliv to vypadá, že to už nestíháte? Koupíte si tohle tričko? Investujete ty peníze? Změníte tu práci?

Partnerské vztahy se uzdraví

Pokud jste měli v poslední době pocit, že vám to doma zas tak dobře neklape, tyto dny by mohly mnohé změnit. Ukážou totiž na bolavá místa a odhalí pravdu. Právě to ale potřebujete, abyste se posunuli dál! Netlačte na partnera a nechte ho, ať se rozhodne sám. Cítí se být momentálně v úzkých.

Vesmír, hvězdy i andělé se spojí, abyste vše dostali přesně v pravou chvíli. V čas, kdy jste připraveni přijmout změnu a jste přesvědčeni, že si ji zasloužíte. Do té doby si pouze manifestujete nedostatek. Věřte sobě a životu. Brzy se stane něco báječného.

