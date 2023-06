Holit či neholit? Nejchlupatější žena světa Supatra Sasuphan má opravdu hodně práce

Možná také někdy máte problémy podívat se po ránu do zrcadla v obavě, co dnes uvidíte. S největší pravděpodobností jste na tom i po dlouhém a náročném večírku mnohem lépe než chudák Supatra Sasuphan, dnes třiadvacetiletá dívka z Thajska. Právě ona byla totiž oficiálně vyhlášena nejchlupatější ženou světa a mezi lidmi se jí přezdívalo „vlčí dítě“. Nejen tělo, ale dokonce i obličej má pokrytý porostem připomínajícím zvířecí srst.

Rodiče ji nezatratili

Supatra se narodila s genetickou poruchou zvanou Ambrasův syndrom neboli hypertrichóza, která postihuje jen minimum lidí na celém světě. V současnosti je odhadovaný počet padesáti žijících „vlkodlaků“, ale ne všichni se se svým osudem dokázali vyrovnat tak dobře jako Supatra. Ta měla navíc velké štěstí v podobě milující rodiny, která ji po narození (na rozdíl od jiných) nezatratila. Právě naopak. Rodiče její podivný vzhled od počátku brali jako sice nečekaný, ale přesto dar. A tak mohla Supatra vyrůstat v klidu své rodiny, mezi přáteli a dětmi, které ji znaly a většinou respektovaly její odlišnost. Neznamená to ale, že se nenašli také tací, kteří si z nebohého dítěte utahovali a přirovnávali dívku k různým zvířatům.

Světová rekordmanka Supatra

Zprvu byla senzací, později si ale na zvláštní dívku její okolí zvyklo a vše se uklidnilo. Další vlna zájmu, tentokrát už ale celosvětového, přišla ve chvíli, kdy byla Supatra oficiálně zapsána do Guinnessovy knihy rekordů. V tu chvíli se strhlo doslova šílenství. Ani to ale mladou ženu nedokázalo vyvést z míry. Se svým postižením se vyrovnala a dnes už ji urážky podle jejích slov nemohou vyvést z míry. Bere je spíše jako projev hlouposti těch, kteří je dokážou vyslovit nebo napsat.

WORLD'S HAIRIEST GIRL.



Supatra Sasuphan of Thailand, (The Wolf Child) born June 2003, has animal furs. @Gidi_Traffic pic.twitter.com/LrNTYvRk6w — Naijaloveinfo (@naijaloveinfo) April 24, 2018

Laserový zákrok problém zhoršil

Supatřini rodiče se snažili své dceři v jejím dětství pomoci, aby se z ní stala docela obyčejná dívka a poté také žena. Obcházeli lékaře, ale na tuto genetickou poruchu prozatím žádné léky neexistují. Jedinou metodou, která byla Sasuphanovým doporučena, bylo laserové ošetření. Supatra jej tedy podstoupila, ale podle tehdejších zpráv tato metoda její problémy naopak zhoršila. Nezbývalo tedy nic jiného, než se smířit s krutou realitou.

Lásce nezabrání ani taková porucha

Ani Ambrasův syndrom mladou ženu, která se musela naučit být hodně silná, nesrazil na kolena do té míry, že by rezignovala na normální život. Našla si přítele, za kterého se v osmnácti provdala a podle posledních zpráv je její manželství i po letech šťastné. Pravdou ale je, že právě láska změnila její přístup k postižení, kterým trpí. Zatímco dříve nechávala svůj vzhled na přírodě, nyní se pravidelně holí a její tvář tak ničím nepřipomíná „vlčí dítě“ z fotografií, které má uschované z dětství. Je to ale otázkou pravidelné a zdlouhavé péče o tělo. Co je proti tomu několik tenkých chloupků na nohou, kterých se snažíme zbavovat…

Trpí, ale inspiruje

Příběh Supatry Sasuphan je pro mnohé lidi inspirující díky jejímu odhodlání nevzdat se, nepodrobit se osudu, který k ní nebyl vůbec shovívavý. Ona ale žije, pracuje i miluje jako všichni ostatní, snad ještě o to víc, že si velmi dobře uvědomuje, co všechno nemusí být v životě samozřejmé.

Zdroje: nih.gov, cgtn, dailymail

