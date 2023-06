Do důchodu ve čtyřiceti: Zrušte dovolené, hospody a další požitky, hlásá nové hnutí

Smyslem hnutí FIRE je finanční nezávislost. Tedy možnost žít si tak, jak chcete. To ale vyžaduje nejen odříkání požitků, ale také tvrdou práci. Zapomeňte na dovolené, večeře, předplacené sportovní kanály atd. Pro každého je předčasný odchod do důchodu jiný – někdo může cíle dosáhnout ve čtyřiceti, jiný v pětapadesáti.

Kdy je ten správný čas?

Podle pravidel hnutí si můžete snadno spočítat, kdy je správný čas. Vynásobíte své roční výdaje 25. Částka, kterou získáte při zohlednění průměrného ročního výnosu 4 %, by musela být na vašem investičním účtu v době odchodu do důchodu. Zjednodušeně to znamená, že k tomu, abyste „získali svobodu“, musíte mít poměrně velký pasivní příjem (například výnosy z investic do cenných papírů či pronájmu nemovitostí), ještě větší odhodlání a trpělivost.

„Někteří lidé umí neuvěřitelné věci. Já třeba obdivuji ty, kteří zhubnou dvacet a více kilo. Většina lidí má ale problém s odpuštěním si požitků. Navíc si ani nejsem jistý, že to je dobře. Kolem mě už začínají umírat vrstevníci. Myslím, že kdyby si více užili života, udělali by lépe,“ má jasno ekonom Vladimír Pikora.

Hnutí FIRE

- Zkratka FIRE znamená Financial Independence, Retire Early, tj. finanční nezávislost, brzy do důchodu.

- Hnutí vzniklo v USA a usiluje o životní styl, který přináší finanční nezávislost a umožňuje přestat chodit do práce i o desítky let dříve, než kdy je obvyklé odejít do důchodu.

- K tomuto životnímu stylu patří jak v době, kdy jsou lidé zaměstnáni, tak i poté šetrnost až odpor k utrácení.

Hnutí FIRE vám v českém prostředí nedává smysl?

U nás je problém v tom, mít dost naspořeno. Zhruba třetina lidí nemá podle průzkumů naspořeno zhola nic. Ti o tom uvažovat nemohou a ten zbytek sice rezervy má, ale zase to není dost na to, aby už šli do důchodu. Museli by žít moc asketicky. Jinými slovy, důchod ve středním věku je u nás jen pro hrstku vyvolených.

Je to vůbec něco, co lidé chtějí?

Asi ne, pokud se bavíme o úplném odchodu do důchodu. Myslím, že většina lidí by chtěla pracovat méně, třeba tři dny v týdnu. Ale nepracovat vůbec, to je pro většinu lidí nuda. Příkladem jsou miliardáři. Ti by už nemuseli pracovat, ale pracují, protože je to baví. Mají několik dovolených. Nepracují osm hodin denně, ale pořád něco dělají. Já osobně bych byl bez práce nešťastný. Chtěl bych v důchodu stále pracovat. Mít jednu nebo dvě přednášky týdně na vysoké škole apod. Nedřít, ale stále být trochu aktivní.

Cílem hnutí FIRE je našetřit si pětadvacetinásobek ročních výdajů. Stačilo by to u nás, čistě teoreticky?

Mohlo by. Uložit peníze do dluhopisů nebo dividendových akcií a z toho žít. Aktuálně nesou korporátní dluhopisy kolem deseti procent. Stejně tak některé dividendové akcie. Kdybych si řekl, že mi stačí 40 tisíc na měsíc, tak to znamená 480 tisíc na rok – a zbývajících 11 a půl milionu investovat. Jen to má stále ten háček, že 12 milionů moc lidí nemá. Spíš tu jsou lidi, kteří mají hypotéku, kterou budou splácet ještě hodně dlouho.

Vladimír Pikora: Hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group, kde připravuje ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu. Přednáší na VŠE v Praze. Předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance.

Vidíme teď, jak se „šachuje“ s důchody, mění se pravidla odchodu do penze, způsob valorizace apod. Je nezbytně nutné, aby se člověk zajistil sám?

Myslím, že se ode mě čeká, že se každý o sebe musí postarat sám. Určitě to je pravda, protože státní důchod bude nízký. Nicméně, když vidím, kolik lidí si není schopno nic naspořit, tak ten státní důchod nemůže být tak nízký, jak mnozí tvrdí. Třetinu důchodců nelze hodit přes palubu. Je možné, že samotný důchod bude nízký, ale vedle toho budou nějaké dávky na bydlení apod. Příjem důchodce pak nebude tak žalostný. Krom toho důchodci budou velmi silnou politickou silou. Žádný politik si je nebude chtít znepřátelit.

Hnutí FIRE je také o rozmnožování svých úspor. Jak na to v tuzemských podmínkách? Máme nějakou investiční „jistotu“?

Investiční jistota neexistuje. Dlouho jsem si myslel, že jistotou je ČEZ, ale bylo to naivní. Současná vláda předvedla, že je schopna vytvářet zákony jen pro něj a vymýšlet daně, které jsou víceméně jen na něj. Zavést Wind Fall Tax a pak zjistit, že její výběr bude o desítky miliard nižší, než se čekalo, je neskutečný amatérismus.

Když si ale vezmeme, že může přijít klidně i dvouciferná inflace a úspory znehodnotit, není pak celé hnutí FIRE, slušně řečeno, v háji?

Inflace je průšvih. S tou se dá těžko bojovat. Dvacetiprocentní výnos akcie je možný, ale je složité ho dosáhnout. U dluhopisu toto uměl protiinflační dluhopis, těch bylo ale relativně málo. Takže ano, s vysokou inflací se vyrovnává špatně. Nicméně 20% inflace je náš fenomén. V Americe měli mnohem nižší inflaci. Tam šlo potom pokrýt inflaci výnosy.

KAM DÁL: Víc mrtvých a z jízdy na kole ruská ruleta, říká odborník. Hnutí ANO chce ohrozit životy cyklistů?