Jak na výběr partnera? Spolehlivě pomohou pes a chvilka ticha

Krásným mužem se může žena pochlubit ve společnosti a dává jistý základ budoucí pohledné generaci. Pro spoustu žen to ale není hlavní důvod k lásce, ten je třeba hledat docela jinde. Řekněme si upřímně, co ženy od mužů chtějí a jak se vedle nich potřebují cítit. Chtějí klid a jistotu, kterou jim může dát klidně i muž s bříškem, ale dobrým srdcem. Které z popsaných vlastností má váš muž? Možná všechny, možná jen jedinou, ale tu právě pro vás nejdůležitější.

Složité, ale krásné

Vztahy jsou od počátku lidské společnosti základním tématem našich životů, a tak není divu, že o nich přemýšlíme, a dokonce se jim také věnuje spousta studií, jako třeba ta popsaná na sciencedirect.com, která nad všechnu krásu zevnějšku vyzdvihuje inteligenci projevenou ve smyslu pro humor.

I z dalších pak jasně vyplývá, že představy žen i mužů o tom, co na nich jejich protějšky přitahuje, jsou značně zkreslené. A tak se často honíme za zbytečnostmi, místo toho, abychom se soustředili na podstatné záležitosti.

Co je to krása?

Nenalhávejme si, že vzhled člověka nemá na možnou zamilovanost vůbec žádný vliv. To by samozřejmě byla lež. Nemusí ale jít jen o ostře řezané rysy zvýrazněné perfektně střiženým vousem, krása může vycházet i v kulatějším obličeji z milého pohledu a upřímného úsměvu. Na rovinu, kterou ženu by takový muž neokouzlil?

Upravený a ohleduplný – to je základ

Důležitější než fyzická krása, na které toho často moc nezměníme, je pak podle žen upravený vzhled. To už je vlastnost, na které se dá stavět. Čisté oblečení i boty vypovídají o tom, že muži záleží na tom, jak působí na své okolí, tedy že si váží i ostatních. Nechce, aby jeho přátelé nebo kolegové museli trávit čas se zanedbaným a snad i mírně zapáchajícím tvorem. Ohleduplnost k ostatním je pro spoustu žen zárukou, že se bude muž podobně chovat i ke své rodině.

Majetek není ostuda

Jsou ženy zlatokopky, když se raději svezou luxusním autem než (trabantisté odpustí) trabantem? Ano i ne. Vždyť pro spokojený život je určité zajištění důležité, ať si říkáme cokoli a moralizujeme, jak chceme. Dostatek peněz znamená o mnoho starostí méně a také více času, který je možné věnovat rodině a dětem místo přemýšlení, z čeho zaplatíme nájem. Klid, který takový stav přináší, se samozřejmě odráží na všem, i na zdraví. Podle British Journal of Psychology je tedy zbytečné někoho pranýřovat za to, že při výběru partnera po očku sleduje i jeho konto.

Hrdina – alespoň trochu

Chceme muže, který nás ochrání. Muže, který se nelekne toulavého psa, jenž může zaútočit na dítě. Chceme muže, který místo toho, aby se dal na útěk, vezme do ruky klacek a divoké zvíře zažene. Ať si o emancipaci říkáme cokoliv, muž-hrdina bude vždy na prvních místech žebříčku popularity u žen. Proto také většinou nemají třeba takoví hasiči nouzi o nápadnice. Jsou to zkrátka takoví chlapi, jaké si vedle sebe představuje většina žen.

Mlčte spolu

Když navíc dokáže ocenit romantickou chvilku, poslechne si, co ženu trápí (skutečně poslechne), a dokáže dát najevo, že na svoje problémy není žena sama, je vyhráno. A pozor – velmi důležitá je atmosféra ve chvílích ticha. O čem přemýšlíte? Jak se co nejdřív z nepříjemné situace vyvléknout, nebo jste vděční za okamžik, který takto s mužem můžete sdílet? Volíte „možnost B“? Díky osude, je to on!

Pomůže pes

Mnozí pánové také dobře vědí, že dobrou metodou k seznámení se ženou jsou třeba procházky se psem. Co to znamená, když muž pravidelně venčí psa? Je to člověk, kterému není cizí disciplína, dokáže se postarat o druhého, je zjevně empatický a podle Journal of Evolutionary Psychology necouvá před povinnostmi ani ve vztahu k ženě a rodině.

Ve svém srdci má dost místa pro druhé, a to i pro ty, z nichž mu kromě dobrého pocitu a lásky neplynou žádné jiné výhody. Pes se za venčení neodmění ani penězi, ani nemovitostmi nebo poukazem na exotickou dovolenou. Jestliže i tak stojí muži za to každý den vyjít ven jen proto, aby se jeho psí přítel proběhl, pak je spousta otázek zodpovězena. Takže: psa na vodítko a hurá do parku. Je jaro, určitě tam někdo čeká.

Zdroj: autorský článek

