Láska podle horoskopu: Která znamení jsou si souzena a kde hrozí nevěry i konflikty, vysvětluje astroložka

Podle toho, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodili, se můžete rozhodovat o svém případném partnerovi. Může to znít zvláštně a pro někoho je to hodně přitažené za vlasy. „Je mnohokrát prokázáno, že každé znamení má v sobě něco. Oheň přitahuje oheň, země zemi atd. Na druhou stranu lidé těchto znamení musí počítat s tím, že pokud to dají dohromady, někdy si mohou být až příliš podobní,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz astroložka Helena Válková.

Problém také je, že když s někým jdete na rande, asi se ho hned nebudete ptát, v jakém je znamení. Nebo snad ano? „Proč by ne? Je to normální otázka, ze které navíc hned poznáme, co máme čekat.“ Jak to tedy mezi jednotlivými znameními je, dále popisuje astroložka.

Beran

Se Lvem nemáte šanci, jste dva paličatí lidé, kterým to dříve či později klapat přestane. Stejně tak si nezačínejte se Střelci. Naopak vyhledávejte Blížence, jejich nestálost a proměnlivost pro vás bude zajímavá. Lidé narození ve znamení Berana však mají tendence k nezodpovědnosti, proto jim vztahy často nevydrží.

Lev

Spojení s Váhami a Blíženci má smysl, naopak s Berany to raději ani nezkoušejte. Pro Lvy je typická paličatost, někdy jsou až příliš výbušní, a partnerské vztahy jsou proto někdy pro protějšek „o život“. Na druhou stranu jsou věrní, a když si svoji „smečku“ oblíbí, budou za ni bojovat až do roztrhání těla.

Váhy

Jestli jako Váhy nechcete nic řešit, dejte to dohromady se Lvem. Provede vás životem, postará se o vás. Ale asi někdy budete muset strpět jeho povýšené chování. U vašeho znamení je dobré, že vydržíte prakticky s kýmkoli, pokud se ovšem nezačnete nudit. V takovém případě věci naberou rychlý spád a rozchod může přijít dřív, než si vaše drahá polovička stačí promyslet obhajobu.

Štír

Nejlépe vám bude s Kozorohem, nikdo váš vztah nerozbije, ani kdyby se sebevíc snažil. Dobře si rozumíte s Rybami a Raky, naopak se raději vyhýbejte Býkům. Jejich paličatost je na vaši rozvážnost příliš, věčné spory sice většinou vyhrajete, ale není to nic, co by vás dlouhodobě naplňovalo.

Kozoroh

Jakási pomalost Býků je pro Kozorohy naprosto ideální, proto si spolu tak dobře rozumí. Ovšem to pravé ořechové Kozorozi prožijí s Rybami, i když to tak na začátku nemusí vypadat. Jejich vztah se ale vyvíjí postupně, pronikají do hloubky a začínají chápat jeden druhého. Pak jsou schopni si rozumět i bez toho, aby řekli jediného slova.

Ryby

Propojenost s Kozorohy byla popsána výše, jsou jim souzeni, a pokud to jde, měli by se vyhledávat. Silné citové pouto jsou však schopné navázat i z Raky, nebude to ale úplně na bázi „hovoříme spolu beze slov“. Přesto mohou společně kráčet životy a jeden druhého zcela naplňovat. Jen se občas musí připravit na nutnost kompromisů.

Střelec

Lvi, Berani, Váhy – s lidmi v tomto znamení to může dlouhodobě fungovat. Kupodivu i s Vodnáři, tam už to ale bude spíš „na vodě“ a bude třeba mít na paměti, že přijdou třecí plochy, které postupem času bude těžší a složitější vyřešit. Hlavně v pozdějším věku, kdy chtějí mít obě strany klid a je důležité porozumění, které v jejich případě často chybí.

Býk

S Pannami nebo Raky to může být opravdová idylka a život se může proměnit v procházku růžovou zahradou. Zejména druzí jmenovaní jsou perfektní, pokud se chcete nechat hýčkat, Raci jsou totiž známí svými pečovatelskými sklony. Naopak se vyhýbejte Lvům, tato dvě znamení dohromady, to prostě nikdy nemůže dělat dobrotu.

Blíženci

Výhodou tohoto znamení je, že je „dva v jednom“, hodně se dokáže přizpůsobovat, a i když na jedné straně hrozí konflikt, na straně druhé ho dokáže rychle uklidnit. Určitě to bude klapat s Váhami, které jsou svým způsobem také rozpolcené. A kupodivu i se Lvy, protože Blíženec má sklony obdivovat, což bude často ješitným Lvům dělat dobře.

Panna

Velká vášeň, kterou mohou prožívat s Raky, může rychle skončit. Tato dvě znamení pro sebe zahoří a slíbí si lásku až do smrti, konec ale často přijde daleko dřív. Naopak s Býkem to má smysl i z dlouhodobého hlediska, i když ony emoce někdy mohou chybět. I proto jsou lidé ve znamení Panny náchylní k nevěrám.

Rak

Dokonalost s Rybami může být někdy nudná, proto Raci inklinují k dobrodružstvím, která jim často nabízejí Štíři. Jejich sexuální přitažlivost je totiž obrovská, málokdy odolají i v momentě, že mají fungující vztah. Do toho se ale pak Raci rádi vracejí, přece jen mají rádi i svoji pohodu a klídeček, zvlášť po nějaké divočině.

Vodnář

Vázat se, to je někdy problém, i proto si celkem rozumějí s Blíženci, kde jim vyhovuje jejich „dvojakost“. Fungovat by to mohlo i s Váhami, zde se ale projevuje vodnářova žárlivost, kterou Váhy málokdy překousnou. Jenže říkejte Vodnáři, aby ubral, to prostě nejde. Někdy i proto zatrpknou a stáhnou se hluboko do své ulity.

Garant textu: astroložka Helena Válková

