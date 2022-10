Jaká místa vám nabízí v restauracích? Může na to mít vliv i to, jak vypadáte

Mladá servírka Brooke Schofield se na svém profilu na sociální síti TikTok podělila s tím, co měla "v popisu práce", a své sledující tím naprosto šokovala.

Její bývalý zaměstnavatel jí totiž nařídil, že hosty musí usazovat podle toho, jak vypadají. Podle něj by totiž údajně hosté, kteří nesplňovali jeho standardy krásy, neměli sedět na místech u oken, aby je náhodou neviděli kolemjdoucí.

Vedoucí restaurace, ve které dívka pracovala, byl totiž přesvědčený o tom, že "nehezcí" hosté sedící na místech, která byla vidět z ulice, odrazují potenciální zákazníky.

Servírka se s praktikami podniku v americkém Los Angeles, ve kterém pracovala, svěřila pomocí videa. Zatímco prozradila šokující tajemství restaurace, jí v pozadí hrála pečlivě vybraná písnička. Jako hudební doprovod k videu totiž ironicky zvolila píseň What a Wonderful World od legendárního Louise Armstronga, který v ní zpívá o tom, jak je na světě krásně.

Brooke za úsměvného hudebního doprovodu popsala vše, co jí a jejím kolegům šéf restaurace nakázal a jak přesně to odůvodnil, sledující videa zkrátka nemohli věřit svým uším a dali to pořádně najevo v prostoru pro komentáře.

To, co si o vedení dané restauraci mysleli, si, zdá se, nikdo z nich nenechal pro sebe a prostor pod videem se plnil rozčílenými vzkazy. Mezi lidmi, kteří na video narazili, totiž bylo i několik pravidelných zákazníků podniku, o kterém dívka mluvila.

„Jednou jsem si s rodinou vyrazil do restaurace a oni nás posadili skoro až do sklepa,“ napsal jeden z komentujících.

„Myslel jsem si, že jsem VIP, protože to bylo blízko kuchyně a toalety, ale vidím, že realita asi byla jiná,“ dodal. K celému skandálu se v komentářích pod příspěvkem na sociálních sítích vyjádřil i další ze zaměstnanců dané restaurace: „Je to pravda. Stoly u okna nedáváme skoro nikomu, pokud tedy nejde o nějaké modelky nebo někoho takového.“

Několik servírek a číšníků se ale pokoušelo v komentářích sledující dívky uklidnit: „Nebojte se, lidi, tohle se reálně neděje. Většinou lidi usazujeme na základě toho, kde je volno nebo praktičnosti.“

Zdroj: Daily Star

KAM DÁL: Žena se pokusila o nový sestřih, dopadlo to ale katastrofou.