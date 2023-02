Kazmovina pokračuje: Tajemný Joker zrušil odpočet a Babiš se odmlčel. Lidi se shodují, že v masce je Mikýř

Na tiktokové stránce @jajsemdana se včera objevilo tajemné video. Muž v masce Jokera říká: „Zajímá vás, kdo je Dana? Na 8. únor můžete zapomenout. Napovíme vám. Právě odpočet byl dalším dílem do velké skládanky a jednou z indicií. Ptáte se, kdy tedy dojde k velkému odhalení? To vám neřekneme. Bude to totiž v době, kdy na to bude internet nejvíce připraven. Může to být kdykoliv. Zítra, za týden nebo třeba za měsíc. Do té doby pozorně sledujte to, co se na českém internetu děje. A rozlišujte dobro od zla. Nezapomínejte také na to, že vše, co vidíte, může být iluze a výsledek může být úplně jiný.“

Nové Kazmovo video by mělo lidi šokovat

Při poslední větě ve videu letěla řasenka značky Miss Sporty s názvem Fabulous Lash Strecht It. Právě tou proslula Shopaholic Adel, když ji chtěla svým sledujícím doporučit, ale neuměla vyslovit její název. Pozorní diváci jsou přesvědčeni, že v masce Jokera je Martin Mikyska alias Mikýř. Vidí prý stejnou pihu na krku a podobné uši. Další tvrdí, že jde o youtubera, který publikuje pod názvem Jirka vysvětluje věci.

Právě Mikýř si na spojitost s Kamilem Bartoškou alias Kazmou naběhl sám. V podcastu Michala Hubíka řekl 5. ledna 2023, že další Kazmovo video má vyjít v únoru. Dana se poprvé objevila 9. ledna 2023. Dodal, že nové Kazmovo video lidem odčiní, že je zklamal s hledáním auta, které ukryl v kontejneru. To však není jediné vodítko. V rozhovoru s Adélou řekl, že všechny peníze jdou na charitu vybranou Kamilem Bartoškem. I webová stránka Dany je provedena v kombinaci černé a žluté barvy, která je typická pro Kazmovu One Man Show, zkráceně OMS.

Markus Krug promluvil o neuskutečněném projektu

V novém videu bylo na konci také číslo 31021. Adéla má na profilu uvedeno datum zásnub s milovaným Davčou. Překvapivě 3. 10. 2021. V listopadu roku 2020 vystoupil v podcastu Standa Show režisér a scénárista Markus Krug, který s Kazmou OMS tvořil. Pak se ale rozešli, protože si prý už nerozuměli. Markus ale prozradil, že s Kazmou zamýšleli „útok“ na Youtube scénu. Chtěli dvě youtuberky, z nichž každá bude úplně jiná. Jedna bude intelektuálka, která bude vědět zkrátka všechno, a pak klasickou blondýnu v růžovém pokojíčku.

Obě youtuberky měly mít pokoje vedle sebe – se sdílenou stěnou. A nikdo o tom neměl nikdy vědět. V určité chvíli se měly začít „hejtovat“ a vytvořit obrovskou kauzu na internetu. A pak projít do druhého pokoje a udělat odhalení. Někteří na TikToku předpokládají, že by mohlo jít o Adélu a Mikýře, případně Jirku, který vysvětluje věci.

Andrej Babiš komunikoval s Adélou Pulcovou

Babiš do toho lidem zapadá i proto, že s ním Adéla překvapivě komunikovala. Vytvořila na něj video, kde mu vyčítala, že vláda chce zavést povinné očkování v době pandemie. „Jste normální? Vy už se fakt vzpamatujte,“ řvala Adéla ve svém videu, které zveřejnila na svém profilu na TikToku. Babiš na ni překvapivě reagoval a ve videu jí odpověděl, že kdyby byl normální, nejde do politiky. Je to prý svět lidí, kteří mluví, ale moc „psích bud“ nepostavili. Kazma také Andreje Babiše v jednom z videí označil za svého tiskového mluvčího.

Podle indicií tak může přijít odhalení takřka kdykoliv. Na webu je označen projekt Já jsem Dana jako kampaň. Propaguje ho už i Ukrajinka Alina, která si ve videích Danu zahrála. Jakou má však spojitost s Adélou – a zda vůbec nějakou, se neví. Někteří se domnívají, že právě ona je Adéla a je namaskovaná, aby ji nikdo nepoznal. Překvapivě se k celé kauze Adéla moc nevyjadřuje, ačkoliv obvykle má názor úplně na všechno. Jen na jednom ze svých streamů měla zmínit, že není Dana.

Zdroj: TikTok, ctidoma.cz, stream.cz

KAM DÁL: Železniční nehoda u Stéblové je dodnes opředena tajemstvím. Komunisté se do jejího zveřejnění nehrnuli.