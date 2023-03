Kočkám na leukemii ani 7 životů nestačí. Hrozí i té vaší

V České republice chovají lidé bezmála jeden a půl milionu koček. Na jednu stranu je to poměrně vysoké číslo, na druhou stranu je to jen slabá polovina počtu psů. Lidé bohužel vnímají kočky jako „nízkonákladové“ mazlíčky, příliš se nezajímají o pravidelnou péči, ani o nutnost očkování.

Zdraví kočky utne FeLV

Kočičí leukémie (FeLV) je nevyléčitelná a zvíře začne – dříve nebo později – strádat a trpět. Někdy může celý proces trvat půl roku, jindy se stav dramaticky zhorší během dvou měsíců, kdy kočka ztratí i třetinu své váhy a projeví se potíže s vylučováním, s dýcháním a pravidelným příjmem potravy. Nepomůže ani dieta, kočka odmítá pevnou stravu i tekutiny. Vyhýbá se fyzickému kontaktu, tělo je bolavé a tkáně protkané malými nádory, často je člověk najde po hmatu. Zpravidla ale zvíře nežije déle než rok a lidé sami iniciují uspání kočky.

Některé kočky žijí s FeLV pět let bez příznaků, jen s potvrzenou nákazou. A pak během „chvilky“ selže imunitní systém a zvíře uhyne. Jakmile je organismus oslabený, nemoc okamžitě zaútočí a kočka nemá šanci. Aktuální čísla nejsou příznivá, FeLV propukne u každé dvacáté kočky (5 %).

Více než 80 % koček žije výhradně doma a má jen velmi omezený přístup ven. Trend, kdy se zvířata přesunula do bytů, výrazně snížil počet nákaz FeLV. Právě kontakt s tuláky je totiž nejproblematičtější. Nástrahy ale číhají i doma, když spolu kočky sdílí pelíšky, cestovní přepravky nebo misky na vodu. Rizikové je i vzájemné čištění nebo březost, kdy může infekce skrz placentu přejít z matky na plod.

Očkování jen pro vyvolené

Poté, co se u kočky nákaza FeLV prokáže, je o osudu zvířete rozhodnuto. Před vakcinací musí podstoupit krevní test a až podle výsledku se uvažuje o dávce. Nemocná kočka ztrácí schopnost vytvořit si po očkování protilátky, nádory jakékoli pokusy o léčbu totiž bojkotují. Pokud je nakažená a dostane do těla směs, která má zvíře chránit, progres nemoci se urychlí, nádory povyrostou a bolest s tím spojená zintenzivní. U zdravé kočky je ale vakcinace důležitá, protože ji chrání před nákazou a rozvojem nemoci. Včetně vyšetření stojí do tisíce korun, bez nutnosti přeočkování.

Sporná léčba

Pokud už je kočka nakažená, může jí veterinář naordinovat imunomodulátor T-buněk lymfocytů. Nemoc se tím ale jen utlumí, aby nepostupovala tak rychle. K tomu je třeba léčit i sekundární infekce, se kterými se kočka kvůli oslabené imunitě potýká.

