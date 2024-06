Miliony zmařených životů kvůli byrokracii. To je závěr ze cvičení NASA

Některé z nedávných simulací začaly s asteroidem, který měl malou šanci zasáhnout naši planetu, ovšem během sledování jeho dráhy rostl, až to znamenalo zkázu pro větší či menší část Země. Letos byly výzvy jiné. Díky sondě DART už víme, že dokážeme odklonit asteroid. Problém je však byrokracie, které by musela NASA a její partneři čelit.

Cvičení začalo objevem asteroidu se 72procentní pravděpodobností, že za 14 let zasáhne Zemi. „Pozorování neumožňovala vypočítat jeho přesnou dráhu, složení nebo velikost. A asteroid měl přestat být viditelný ze Země na sedm měsíců, když se schová za Slunce,“ vysvětloval Karásek.

Země by měla velký problém

Z prvotních výpočtů se zdálo, že asteroid může mít 60 až 800 metrů a mohl by spadnout kdekoli mezi západním pobřežím Mexika a Virginií nebo mezi Portugalskem a Saúdskou Arábií. Pokud by se tak stalo, byla by 45procentní šance, že nebudou zasaženi žádní lidé, ale 28procentní šance, že bude zasaženo alespoň 100 000 lidí.

„Dopad velkého asteroidu je potenciálně jedinou přírodní katastrofou, kterou lidstvo dokáže předvídat na mnoho let dopředu, a umí přijmout různá opatření. Ovšem nejistoty, které v rámci této události panují, jasně ukázaly na problémy, které máme,“ uvedl Lindley Johnson, emeritní důstojník planetární obrany v ústředí NASA ve Washingtonu.

Kdyby se naplnil katastrofický scénář, politická reprezentace by musela jednat. Jenže kdo by se postavil do čela takových rozhovorů, jak by to probíhalo? „Je evidentní, že jsme narazili na zásadní potíže. Někdo by také musel financovat snahy o odklonění asteroidu. A pak si představte těch dezinformací, které by se okamžitě vyrojily,“ upozorňoval Karásek.

NASA má projekt infračerveného dalekohledu

Kompletní zprávu NASA zveřejní v příštích několika měsících. Ale útržky, které už vyplouvají na povrch, vykreslují dost znepokojující obrázek. Existuje opravdu velmi mnoho mezer v tom, jak bychom se vypořádali se scénářem blížícího se asteroidu. V reálném plánu například absolutně chybí rozhodovací procesy, včasná mezinárodní koordinace, jasná, efektivní a přesná komunikace a další. Dokonce i extrémně úspěšný DART je zpochybňován.

Ukazuje se, jak důležitá jsou cvičení, která NASA pořádá. „Dnes nevíme o žádné hrozbě v podobě asteroidu. Ale může se kdykoli objevit. A my musíme mít jasný plán, jak se v takovém případě chovat,“ dodal Karásek pro Čtidoma.cz.

NASA také pokračuje se svým projektem Near-Earth Object Surveyor, infračerveným dalekohledem, jehož cílem jsou přesně ty nebezpečné temné asteroidy, které by mohly dopadnout na naši planetu. Zmíněný dalekohled nám umožní objevit většinu vesmírných kamenů, které jsou schopné zničit město. Jeho spuštění je naplánováno na červen 2028.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Kolem Slunce obíhá asteroid plný zlata. Pro lidstvo by ale mohlo jeho bohatství znamenat zkázu.