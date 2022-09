NASA DART: Test první planetární obrany na světě dopadl úspěšně

Test NASA ukázal, že v budoucnu už bychom se nemuseli bát zničující hrozby v podobě asteroidů řítících se směrem k Zemi.

Vesmírná agentura NASA byla totiž schopná jedno z takových těles ve vesmíru naprosto přesně zacílit. Jednalo se o malý měsíc Diomorphos, který měl v průměru zhruba 160 metrů. Asteroid nepředstavoval pro naši planetu žádnou hrozbu, nachází se totiž ve vzdálenosti zhruba 11 milionů kilometrů od Země.

Jednalo se pouze o zkoušku toho, jestli nám současná vesmírná technologie postačí k tomu, abychom určité vesmírné těleso přesně zaměřili a změnili jeho trajektorii.

NASA k tomuto účelu vyslala do vesmíru 570kilovou sondu a naváděla ji tak, aby se zaměřila na asteroid Diomorphos a narazila do něj rychlostí 22 530 km/h. Americké vesmírné agentuře se podařilo sondu navigovat tak, aby došlo k nárazu a test byl tak považován za úspěšný.

To, jestli se podařilo změnit trajektorii tělesa se ukáže až za několik týdnů. Samotné navedení sondy ke srážce s tělesem vzdáleným 11 milionů kilometrů od Země je považováno za obrovský úspěch.

Tato technologie by nás tak mohla v budoucnu ochránit mimo jiné i před osudem, kterému před 66 miliony let pohlehli dinosauři. Tehdy na zemi dopadlo vesmírné těleso do oblasti dnešního Mexického zálivu a vyhubilo tři čtvrtiny živých organismů na naší planetě.

„Úspěch DART je významným obohacením základní sady nástrojů, které máme k dispozici k ochraně naší planety,“ uvedl Lindley Johnson, důstojník planetární obrany NASA.

„Dokazuje to, že už nejsme v prevenci tohoto typu katastrofy bezmocní. Tento úspěch ve spojení s vylepšenými schopnostmi pro urychlení hledání nebezpečných asteroidů pomocí naší další planetární mise NEO by mohl poskytnout vše potřebné pro naši záchranu,“ dodal.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD