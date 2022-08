Muž se vydal do lesa a vrátil se se zlatým pokladem neuvěřitelné hodnoty. Další část může být ještě pod zemí

Zlaté mince neuvěřitelné hodnoty spatřily po přibližně pěti stoletích znovu světlo světa, když se amatérský spolupracovník Muzea jihovýchodní Moravy v roce 2020 vydal do lesů v Hostýnských vrších, aby zkusil svoje štěstí. Tou dobou již měl za sebou několik zajímavých objevů, ale to, co ho toho dne v lese čekalo, si jistě nepředstavoval ani v nejdivočejších snech.