Nejošklivější pes na světě: Mix čivavy a naháče, který připomíná paviána

Soutěž o nejošklivějšího psa na světě nevznikla proto, abychom se mohli „pokochat“ jejími účastníky. Věřte tomu nebo ne, ale byla založena s dobrým úmyslem.

Tato zlomyslně vyhlížející akce totiž podporuje adopci pejsků, kteří by se z útulků jinak nejspíše nikdy nedostali. Jde o psy, kterým chybí kusy srsti, mají neustále vyplazený jazyk nebo nějaké jiné vady na kráse.

Jde o krásnou tradici, která lidem připomíná, že všichni pejsci si zaslouží, aby o ně bylo pečováno. Navíc má poměrně dlouhou historii, trvá totiž již téměř 50 let.

Zbývalo mu jen několik týdnů života

Jeneda Benally adoptovala Pana šťastlivce z útulku v americké Arizoně. Pracovníci útulku se ji prý tehdy snažili připravit na moment, kdy svého budoucího domácího mazlíčka poprvé spatří. Pan šťastlivec totiž v útulku strávil řadu let. Pro většinu potenciálních zájemců zkrátka kvůli svému vzhledu nebyl pejskem, kterého by si odvezli domů.

Veterinář navíc tehdy odhadoval, že mu zbývá už jen několik měsíců nebo možná jen týdnů života. Jeho šance na adopci tak byly téměř nulové.

Vítěz soutěže o nejošklivějšího psa to v životě neměl lehké. Jeho předchozí páníček ho zanedbával, a dokonce i týral. Nepříznivé podmínky, ve kterých pobýval, vyústily ve vznik několika nádorů a ve vážné neurologické problémy. Pan šťastlivec vyžaduje neustálou výměnu plenek, kvůli nervovým potížím má problémy s chůzí a hlavu drží lehce nakřivo. To ale Jenedu Benally od adopce neodradilo, právě naopak.

Jeneda se tehdy údajně rozhodla, že se postará, aby posledních několik týdnů či měsíců bylo tím nejlepším obdobím jeho života. Snažila se, aby zkrátka úplně zapomněl na to, jaký život musel přetrpět předtím, než doputoval ke své nové paničce.

Porotci soutěže měli jasno

Dokonce i přes četné zdravotní problémy se Pan šťastlivec dožil poměrně vysokého věku, oslavil se svou paničkou 17. narozeniny a daří se mu lépe než kdy předtím.

Porotci minulého ročníku soutěže o nejošklivějšího psa na světě se údajně poté, co spatřili Pana šťastlivce, ani neobtěžovali poradit se o tom, který pes by měl titul získat. Zvláště, když se dozvěděli o tom, co vše musel Pan šťastlivec ve svém životě překonat.

Pan šťastlivec je tak stále kralujícím nejošklivějším psem na světě. Jeho majitelka si díky vzhledu svého psího „krasavce“ ze soutěže odnesla 1 500 dolarů, tedy téměř 32 000 Kč.

Přiznala se ale, že když svého čtyřnohého miláčka do soutěže přihlašovala, nenapadlo ji, že by měl šanci na výhru. V jejích očích je totiž až „příliš hezký“.

Zdroj: New York Times, CBC

